Organisation inviterer til fællesjul: - Ingen skal holde jul alene

Med under en måned til juleaften, er det måske meget rart snart at få styr på, hvordan den traditionsrige aften helt præcis skal holdes.

Og hvis man er i den situation, at man ikke har nogen at holde jul med og heller ikke har lyst til at holde jul helt alene, så kan man holde jul med 49 andre i Aarhus.

Alle oplever ensomhed i sit liv, men vi synes ikke den ensomhed, skal mærkes juleaften. Kamilla Høtoft, aktivitetsleder, Røde Kors, Aarhus

For første gang afholder Røde Kors’ Aarhusafdeling nemlig ’Fællesjul’.

- Vi oplever, at det fylder helt enormt meget for folk, ikke at have følelsen af ensomhed juleaften. Alle oplever ensomhed i sit liv, men vi synes ikke den ensomhed, skal mærkes juleaften, siger Kamilla Høtoft, der er aktivitetsleder i Røde Kors i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Der bliver både serveret traditionel dansk julemad og vegetarisk julemad. Foto: Vibeke Toft - Ritzau Scanpix

Den primære målgruppe er de, der er ufrivilligt alene juleaften med eller uden børn.

- Det er ikke en aften, som henvender sig til sårbare personer, såsom hjemløse, personer med alkoholproblemer eller noget helt tredje. Dem har vi allerede tiltag til, siger Kamilla Høtoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Man kan blandt andet komme, hvis man er alene, fordi ægtefælden er på arbejde, måske er man nyskilt med børn eller studerende uden et netværk.

Børn er også velkomne til 'Fællesjul'. Foto: Sophia Juliane Lydolph - Ritzau Scanpix

Et sted til de frivillige

Røde Kors i Aarhus har massevis af tilbud til sårbare personer, som hvert år mangler et sted at holde jul. Hvert år oplever organisationen, at der er stor interesse fra personer, som gerne vil være frivillige ved ovennævnte tilbud.

Sidste år var er så stor interesse, at Røde Kors måtte tak nej til manges hjælp.

- Vi lagde mærke til, at en del vil byde deres hjælp, og mange af dem havde måske i virkeligheden selv brug for et sted at være. Det er mennesker, som har en velfungerende hverdag, men som har en grad af ensomhed forbundet med julen, siger Kamilla Høtoft og fortsætter:

- Det fik os til at tænke, at der var et behov. Vi vil komme med et andet bud til juleaften til dem, der ligger midt imellem dem, som har nogen at holde jul med, og dem, der er virkelig sårbare, siger Kamilla Høtoft til TV2 ØSTJYLLAND.

Aftenen afholdes med afsæt i traditionelle danske juletraditioner. Der bliver hygget, afholdt pakkeleg, sunget julesange og danset om juletræ. Aftenen er alkoholfri og alle børn får en gave. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Det betyder også, at der hverken er frivillige eller brugere til ’Fællesjulen’. Alle er derimod lige og skal hjælpe til.

- Det væsentlige er, at man som deltager ønsker fællesskabet og ønsker at bidrage til fællesskabet ved at hjælpe til med det, som er muligt for den enkelte.