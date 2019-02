Optakt: Nu ruller Superliga-bolden ENDELIG igen!

Der er seks kampe tilbage af Superligaens grundspil.

Seks kampe til at blive en del af Mesterskabsspillet - eller måske mere relevant for de østjyske hold: at komme i sikkerhed fra det frygtindgydende nedrykningsspil.

I Skipperligaens nye format, Skipperligaen Update, guider Kasper Skipper hver uge fansene igennem stort og småt i de østjyske fodboldklubber. I denne udgave betyder det naturligvis optakt til årets første spillerunde.

Hvem kommer bedst fra start?

Hvordan ser trupperne ud?

Hvem kommer i Top 6?

Det er blot nogle af de svar, Kasper Skipper kommer med i Skipperligaen Update, der kan følges hver uge på Skipperligaens YouTube-kanal.

Ugens optakt kan også ses herunder.

I første udgave af Skipperligaen Update blev transfervinduet gået grundigt efter i sømmene. Se det her: