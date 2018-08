Oprydning efter DHL: Græsset ser fint ud

Årets DHL Stafet er slut. Over tre dage har knap 50.000 løbere tilbagelagt 5x5 km stafetløb eller 5 km på gåben.

Det er Aarhus Motion, der sammen med flere hundrede frivillige står bag arrangementet.

Og nu skal der ryddes op i Mindeparken i Aarhus.

Oprydningen plejer at begynde lige efter den sidste løbsdag, som var torsdag.

- Der kom lidt vand i aftes. Så vi blev nødt til at indstille kørsel i parken for ikke at ødelægge noget. Så vi måtte sende 60 frivillige hjem et par timer før planlagt, siger Jeanette Bøge Sørensen, der er eventchef hos Aarhus Motion til TV2 ØSTJYLLAND.

Forberedelserne til DHL Stafetten er et stort projekt. Her kan du se, hvordan Mindeparken ser ud, før alle løberne kommer.

Løb i tørvejr

I 2017 væltede regnen ned. Det betød, at Aarhus Motion efterfølgende måtte betale 40.000 for renovering af Mindeparken. I år med løbsdage i tørvejr plejer den regning at være væsentlig mindre.

Det har heldigvis været tørvejr, så græsset ser fint ud. Jeanette Bøje Sørensen, eventchef, Aarhus Motion

I år ser græsset i Mindeparken dog ud, som det skal, vurderer eventchefen.

- Det har heldigvis været tørvejr, så græsset ser fint ud, siger Jeanette Bøje Sørensen.

For mange handler DHL Stafetten om andet end motion.

1400 frivillige

I alt har 1.400 frivillige været i sving i Aarhus. På arrangementsdagene har der været 400 frivillige. Det er også de frivillige, der hjælper med at rydde op.

- Vi er færdige i aften. Så har vi finoprydning i morgen. Det vil sige, at der kommer et hold og finkæmmer det hele, siger Jeanette Bøje Sørensen.

Mandag kommer et sidste oprydningshold og går hele Mindeparken igennem for at sikre, at alle strips, plastikbægre osv. er væk.