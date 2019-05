Opgør mod kropshad: Nøgne kvinder får dig til at elske din krop

Forestil dig at sidde tæt sammen med otte nøgne kvinder i en sauna.

Det kan for mange kvinder virke grænseoverskridende, men mandag får 45 kvinder mulighed for at prøve det, når de deltager i den interaktive udstilling ’Bare en krop’ i hjertet af Aarhus.

Bag projektet står tre kvinder, der til dagligt studerer på VIA Multiplatform Storytelling og Production.

- Der er mange, der fravælger en masse ting såsom fællesbad eller at gå på stranden. Derfor vil vi gerne sætte fokus på kvindekroppen, siger Elvira Gjerlev, der studerer Multiplatform Storytelling And Production på VIA i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Målet med udstillingen er nemlig at give unge kvinder et talerør til at snakke om deres usikkerheder, så de kan opleve, at de ikke er alene med deres tanker.

Elvira Gjerlev, Nanna Hansen og Nadia Mendes har lavet udstillingen 'Bare en krop' for at sætte fokus på kvinders usikkerheder og give kvinderne et talerør.

- Hvis man snakker om det, så kan man også formindske usikkerheden. Hvis man ikke gjorde opmærksom på kvindekroppen, så tror jeg bare, at det bliver værre, og man vil opleve, at piger bliver yngre og yngre, når deres usikkerhed starter, siger Nanna Hansen.

I en undersøgelse som Epinion har lavet for TV2 ØSTJYLLAND, kan man se, at hver tredje unge kvinde ikke går på stranden eller i svømmehallen, fordi de føler sig hæmmet af deres syn på dem selv og deres kroppe.

Østjyske kvinder føler sig hæmmet af deres syn på dem selv 33% går ikke på stranden eller i svømmehallen 24% føler sig hæmmet ift. seksuelt samvær 21% går ikke i bad efter træning 19% fravælger fester og byture 16% føler kroppen hæmmer dem i at starte til idræt 13% føler at kroppen hæmmer dem ift. at indgå i et parforhold KILDE: Epinion for TV2 ØSTJYLLAND

Sådan er den lavet: Et repræsentativt udsnit af østjyske kvinder mellem 16 og 30 år – i alt 528 – har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen er et statistisk øjebliksbillede af målgruppens stillingtagen.

Kvindekroppe i det offentlige rum

Når de kvindelige deltagere kommer ind i lokalet, starter de med at gå ind i et prøverum. Et sted som mange kvinder forbinder med dårlige oplevelser og usikkerhed.

I prøverummet kan man iføre sig et par virtual reality briller, der viser otte nøgne kvinder helt tæt på. De otte kvinder fortæller samtidig deres kropshistorie.

Piger går ikke i bad efter idræt eller fitness. Så det er noget helt andet at se den rigtige krop, i forhold til det man ser på Instagram. Nanna Hansen, studerende på Multiplatform Storytelling & Production

- Du har muligheden for at kigge uden, at der er nogen, der kigger på dig. Du kan få lov til at kigge rundt og se, at andre ser ud ligesom mig, siger Nanna Hansen, der studerer multiplatform storytelling og production på VIA i Aarhus.

Det er nemlig ikke særlig ofte, at kvinder får mulighed for at spejle sig i almindelige kvindekroppe, når de er ude i offentligheden.

02:07 VIDEO: I oktober 2018 fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at mange af pigerne på Grenaa Gymnasium har det svært med at gå i bad efter idrætsundervisningen. Luk video

- Det er grænseoverskridende og meget surrealistisk at sidde med otte nøgne kvinder omkring sig. Det er man ikke særlig vant til at se i det offentlige rum i dag. Piger går ikke i bad efter idræt eller fitness. Så det er noget helt andet at se den rigtige krop, i forhold til det man ser på Instagram, siger Nanna Hansen.

Et skridt i kampen

Projektet er målrettet unge kvinder i alderen 16-25 år og fungerer som et eksamensprojekt for de tre kvinder, der har indgået et samarbejde med organisationen UngTilUng.

De tre kvinder håber på, at projektet kan være et skridt i kampen for, at flere kvinder kan slutte fred med deres kroppe.

Virtual Reality brillerne viser en sauna med otte nøgne kvinder.

- Hvis man ser det i perspektiv, så bruger man mange ungdomsår med at fokusere på kroppen. Man ligger så meget tid i at have det dårligt med sig selv, som man kunne bruge på alt mulig andet, siger Nanna Hansen.

