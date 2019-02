Opgør mod hashsalg: Politikere vil lovliggøre cannabis

Der skal gøre op med hashsalget i Aarhus, og ifølge SF Alternativet og Enhedslisten skal det ske ved at gøre hashsalg lovligt. Det skriver de tre partier i en pressemeddelselse mandag morgen.

Det er SF's Thomas Medom, Enhedslistens Keld Hvalsø og Alternativets Liv Gro Jensen, der foreslår, at Aarhus Kommune søger et frikommuneforsøg, hvor hashsalg legaliseres i en forsøgsperiode.

Forslaget skal behandles på næste byrådsmøde den 6. marts, og går ud på, at kommunen skal oprette kommunale salgssteder ala det svenske 'Systembolaget', som står for al salg af spiritus i Sverige.

Ved at oprette lovlige salgssteder, skal Aarhus Kommune både blive klogere på effekterne ved at legalisere hash, men samtidig er målet også at ramme de bander, der i dag står for det ulovlige salg af hash. Ifølge pressemeddelselsen vil en lovliggørelse af hash også medvirke, at de voldelige konflikter i Aarhus stoppes.

Ved legalisering af hashsalg kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i kommunekassen. SF, Alternativet og Enhedslisten

Ifølge de tre partier, skal eksperter på området involveres i tilrettelæggelsen af ordningen, så forsøget bliver gennemført på baggrund af faglig ekspertise. Parallelt skal behandlings- og afvænningstilbud styrkes.

Forsøget skal være med til at gøre os klogere på effekterne ved legalisering af hash, skriver de tre partier i pressemeddelselsen.

Hash skal give penge i kommunekassen

Ifølge Thomas Menom, Lov Gro Jensen og Keld Hvalsø kan det også få positive følger at styre hashsalg gennem kommunen.

Og ja, der er mange penge i hashsalg. Ved legalisering af hashsalg kan vi kanalisere en stor del af den illegale økonomi over i kommunekassen, og bruge dem til at udbygge afvænningstilbud, skriver de i pressemeddelsen.

De tre partier mener, at med en legalisering kommer der bedre styr på, hvor hashen kommer fra og dermed også satse på lokal produktion og dyrkning.

Der er allerede østjyske producenter på banen med hensyn til at producere medicinsk cannabis efter at det fire-årige forsøg i Danmark med medicinsk cannabis startede 1. januar 2018.