Opgiver kro efter brand: - Vi har ikke mod på at bygge den op

Efter en stor brand i Assentoft Kro om morgenen den 3. august må ejerne melde ud, at kroen er til salg.

- Vi var enige med forsikringen. Der går et år, inden den er klar igen, og det har vi ikke mod på, siger Johnny Meier Skiffard, der ejer kroen sammen med sin kone.

Kroen har betydet meget i de 12 år, vi har været her, men nu skal vi have sat de grunden til salg. Johnny Meier Skiffard, Medejer af Assentoft Kro

Kroen brændte delvist ned, og selvom den stadig står kan den først være klar til åbning igen i november 2019.

Udefra ser kroen ud at være i nogenlunde stand.

Og det har altså taget modet fra krofatter og kromutter.

- Vi bliver jo ikke yngre, og det tager lang tid at bygge det op som forretning igen, siger Johnny Meier Skiffard til TV2 ØSTJYLLAND.

Slut med krofatterlivet

Kroen bliver sat til salg sammen med grunden, så måske vil nogen drive den videre, men Johnny Meier Skiffard og hans kone er færdige med at drive kro og vil heller ikke åbne en kro et andet sted.

Væggene står endnu, men det meste af inventaret er brændt.

- Kroen har betydet meget i de 12 år, vi har været her, men nu skal vi have sat grunden til salg. Det gør vi inden for en uges tid, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Johnny Meier Skiffards kone, Mette, har et bogholderfirma, hvor det er planen, at han skal ansættes.