Opfordring fra politiet til strandgæster: Tænk jer om hvor I parkerer

Der er hedebølge over Danmark, og det får østjyderne til at strømme i bølgerne og ud på strandene. Men folks måde at parkere bilen på i den forbindelse er ikke altid hensigtsmæssigt.

Derfor opfordrer Østjyllands Politi nu til omtanke for vores alles skyld.

Vi vil gerne appellere til folks sunde fornuft. De skal overveje, hvor de parkerer. Michael Ørum, Østjyllands Politi

- Vejene ud til strandene kan være udfordret i denne tid, og nogle biler holder, så eventuelle redningskøretøjer ikke kan komme forbi. Det duer ikke, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Michael Ørum, til TV2 ØSTJYLLAND.

Er du på vej til stranden? Så overvej lige, hvor du parkerer bilen. Vi har de seneste dage fået anmeldelser fra bla. Moesgaard Strand om, at bilerne holder så eventuelle redningskøretøjer ikke kan komme forbi. Det duer ikke, så det vil vi tjekke op på i løbet af dagen #politidk pic.twitter.com/NFHwkdtIPq — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 25, 2019

Parkeringsvagterne rykker ud

De seneste dage har politiet fået anmeldelser fra blandt andet Moesgaard Strand ved Aarhus, hvor biler har holdt ulovligt parkeret.

Læs også Parkerede biler skabte farlige situationer: Nu har folk lært det

Også Aarhus Kommune er opmærksom på problemet, så parkeringsvagter er ude med bødeblokken. Her er der særligt trængsel ved blandt andet Tangkrogen, fordi der også er cirkus for tiden.

- Vi har endnu ikke skullet fjerne biler i dag, men vi vil alligevel gerne appellere til folks sunde fornuft. De skal overveje, hvor de parkerer, siger Michael Ørum.