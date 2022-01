Mobilmast opført ulovligt: Kommunen finder nu en smutvej

- Jeg klagede videre til Planklagenævnet for at få den ned, siger Kurt Østergaard.

Troede du virkelig, at de ville tage den ned?

- Den er ulovlig sat op. Og hvis en privat mand sætter noget ulovligt op, så er jeg næsten sikker på, at han skulle pille det ned igen.

Dispensation dømt ulovlig - ny lokalplan på vej

Sidste år dømte Planklagenævnet mobilmasten ulovlig.

Hovedproblemet er, at kommunen godkendte den ved at dispensere for lokalplanen.

Det havde tidligere været praksis, men nævnet vurderer, at en mobilmast strider for meget imod lokalplanens intentioner om at skabe rammerne for et sommerhusområde.