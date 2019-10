Opdagede planer ved et tilfælde: Politikere ville tillade boligblokke i Hans' baghave

Udsigten er landlig fra haverne i nybyggergaderne Overskov og Høghus i det vestlige Odder. Trækroner strækker sig mod himlen og på den anden side af en lav jordvold anes taget af en gammel lade.

Men sådan skal det ikke blive ved med at se ud. Laden og nogle andre landejendomme på stedet skal rives ned og i stedet skal der bygges rækkehuse og lejligheder i op til 2 etagers højde. Boliger som skal lejes ud til mere end 100 familier.

Sådan lød forslaget i hvert fald, da der i mandags var lagt op til, at byrådet i Odder Kommune skulle godkende det og sende det i høring.

I området skraveret med blåt ligger i dag et nedlagt landbrug. Det er i dette område, Odder Kommune har foreslået at bygge 128 boliger i op til to etager. Gaderne Overskov og Høghus er nybyggerkvarterer med parcelhuse, der ville få etageejendomme tæt på skel.

Uretfærdigt behandlet

Forslaget vækker harme hos ejerne af de mange nybyggede parcelhuse, som pludselig kan se frem til at få et større boligbyggeri som nærmeste nabo.

- Det er noget svineri, for jeg havde ikke betalt så meget for en byggegrund i Odder, hvis jeg vidste, der skulle bo 200 mennesker i min baghave og ligge 10 meter høje betonblokke. Jeg føler mig dybt uretfærdigt behandlet, siger Hans Løjborg Appelby, der selv har bygget hus på Overskov, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kun ved et tilfælde opdagede hans nabo i weekenden byrådets planer for det nedlagte landbrug Snærildgård, hvor de fleste havde indtryk af, at der skulle bygges flere parcelhuse.

- Helt tilfældigt er der én i vores nabo-facebookgruppe, som skriver rundt, at byrådet skal vedtage de her vanvittige planer lige om lidt, og det sætter gang i en bølge af desperation, fortæller Hans Løjborg Appelby.

Hans Løjborg Appelbys hus stod færdigt i 2018. Her ses hans terrasse og græsplænen, som grænser op til et grønt område, hvor kommunen har planer om at bygge etageejendomme. Hans Løjborg Appelby frygter, at disse boliger vil få udsigt lige ned i hans stue og terrasse.

Ondt i maven

Rygtet om planerne går som løbeild mellem naboerne i nybyggerkvarteret lørdag, og det får byrådsmedlem i Odder Kommune Finn Thranum (V) at mærke. Den ene mail efter den anden tikker ind i hans indboks.

De desperate husejere på de to nybyggerveje, der bliver naboer til det foreslåede boligbyggeri, skriver nemlig 10-15 uafhængige mails om, hvad byggeriet ville betyde for dem. Og det gør indtryk på Finn Thranum.

Byrådsmedlem Finn Thranum (V) råbte vagt i gevær, da han modtog 10-15 mails fra bekymrede naboer til det foreslåede boligbyggeri.

- Jeg kan godt forstå, hvor ondt det må gøre i maven på de arme mennesker, der har købt og investeret i det boligområde. Jeg bliver dybt berørt, når jeg læser det, borgerne skriver og jeg synes ikke, vi kan være bekendt at vedtage det her, siger Finn Thranum (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Anstændigheden må gå foran profitmuligheden. Jeg kan ikke være med til at sætte boliger i to etager direkte ud til skel til dyre parcelhuse, siger han.

Finn Thranum har i sin tid som byrådspolitiker tidligere godkendt byggerier, han siden har fortrudt, og det vil han ikke gøre igen.

Til byrådsmødet mandag vælger han derfor også at gå imod sit eget parti og modsætter sig, da partifælden Ole Lyngby Pedersen (V) foreslår, at forslaget om boligbyggeriet bliver vedtaget og sendt i høring.

Treetagers blokke i baghaven Tilbage i 2010 stod en række borgere på villavejen Havleddet i Hov i en situation, der ligner den nuværende i Odder.

Odder Kommune havde i begyndelsen af det nye årtusinde udstykket en række eksklusive grunde til parcelhuse med havkig 300 meter fra stranden i Hov. 15 nye parcelhuse blev bygget. Ejerne flyttede ind. Alle var glade. Men i januar 2009 lukkede Hou Plejehjem, som havde den have, der grænsede op til de nybyggede parcelhuse. Et lokalt boligselskab havde allerede en del ældreboliger i området, og de meldte sig som interesserede i den gamle plejehjemsbygning. Her ville de lave lejligheder og ud over den eksisterende bygning ville de bygge fire blokke i op til tre etagers højde på grunden.

Protester ikke hørt For at få lov at bygge så højt, skulle lokalplanen ændres og sagen kom derfor forbi byrådet i Odder Kommune. Nybyggerne, der ville blive naboer til boligblokkene protesterede, men politikerne hørte dem ikke. - Det her byggeri har været udemokratisk fra starten. Vores indsigelser mod projektet er ikke blevet hørt. Vi er stærkt utilfredse med, at det nye byggeri betyder, at folk kan sidde på deres altaner og kigge lige ned i vores haver og stuer, sagde Poul Erik Fink i 2011 til Aarhus Stiftstidende. Han var nærmeste nabo til boligblokken. - Lokalplanen, der gælder for vores eget område, er blevet ignoreret og man har bare lavet en ny, der passer til byggeriet i tre etager, uden at tage hensyn til de gamle bestemmelser, som vi alle sammen har købt grunde efter, lød det dengang.

Politiker fortryder I dag er de fire boligblokke færdigbyggede med 54 boliger, hvor den nærmeste står 7 meter fra parcelhusgrundene på Havleddet.

Byrådsmedlem Finn Thranum (V) i Odder Byråd var med til at give tilladelsen til at bygge de fire boligblokke dengang for omkring 10 år siden. Og det er en beslutning, som har naget ham lige siden. - Jeg har det så skidt med, at vi i byrådet godkendte at bygge i tre etagers højde helt henne ved de her menneskers grunde, siger han i dag til TV2 ØSTJYLLAND. - Fra øverste etage i blokkene kan du kigge direkte ned i haven hos folk. Jeg kender folk, der bor der og jeg ved, hvor ulykkelige de er. Som politiker, kan man nogle gange træffe nogle beslutninger og bagefter se, at man har lavet noget skidt. Det vil jeg ikke gøre igen, siger Finn Thranum.

Tjene flere penge

For Hans Løjborg Appelby er det en lettelse, at byggeriet ikke blev vedtaget her og nu, men han er fortsat langt fra tryg.

Han og konen Maria Løjborg Appelby flyttede fra det centrale Aarhus til deres nybyggede drømmehus i Odder for at få god plads, vidder og natur tæt på.

Med kommunens forslag har den unge familie udsigt til at få otte rækkehuse fire meter fra skel for enden af deres have. Samtidig vil der komme masser af trafik på den ellers stille, smalle villavej, når beboerne i de 128 nye boliger skal til og fra deres hjem.

- Jeg er helt harm over, at det er lige meget med os nu, hvor vi har lagt vores penge og har valgt at bosætte os i Odder Kommune, siger Hans Løjborg Appelby.

- Nu er den sidste byggegrund på Overskov solgt, og området er for kommunen færdigt. Nu skal de så lige tjene de sidste penge på den sidste jord herude.

Det var med dronefotos og beskrivelser af smukt beliggende parcelhusgrude, at Odder Kommune markedsførte det, da de satte grundene ved Overskov i Odder Vestby til salg. En beskrivelse som ikke længere holder stik, hvis kommunen vælger at bygge etageblokke i området, mener køberne af parcelhusgrundene. Foto: Odder Kommune

Overbegloet have

Også Mogens Jensen bliver nærmeste nabo til det foreslåede boligbyggeri omkring Snærildgård. Sammen med konen og to børn har han boet fem år i deres nybyggede hus.

Allerede, da de købte grunden, var parret godt klar over, at der nok på et tidspunkt ville komme flere boliger omkring det nedlagte landbrug, deres baghave grænser op til. Men de havde forventet flere parcelhuse og ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig 128 etageboliger tæt op af skel.

- Vi føler os sagt på godt jysk lidt røvrendt. Vi får en to etagers ejendom i vores baghave. Hele vores have vil blive overbegloet. Det vil vi selvfølgelig ikke have, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Byrådet i Odder Kommune valgte på mødet i mandags at undlade at vedtage forslaget om boligområdet ved Snærildgård. Forslaget er derfor blot sendt i otte ugers høring.