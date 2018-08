Op til 10 års ventetid på kolonihaver: Her er de gode fif

Afslapning, jord under neglene, fællesskab og et frirum. Det er, hvad du kan forvente, hvis du bliver kolonihaveejer.

Men hvis det er noget, du går og brænder for at blive, så kan du godt væbne dig med lidt tålmodighed. For du er ikke den eneste.

Mange haveforeninger i Aarhus Kommune oplever nemlig stor interesse for deres kolonihaver - blandt andet hos Haveforeningen Risskov, der i år har 100 års jubilæum.

- Bare i år har vi forøget ventelisten med cirka 60, så ventetiden bliver længere og længere, siger Sten Jonshøj, der er bestyrer af ventelisten hos Haveforeningen Risskov.

Flagene er hejst på ægte kolonihave-manér i Haveforeningen Risskov. I år kan de fejre 100 års jubilæum.

I øjeblikket har de 410 personer på venteliste til i alt 195 haver.

- Når interessede spørger, hvor lang ventetiden er, så bliver jeg efterhånden nødt til at sige, at man skal regne med mellem otte og ti år for at få en have. Jeg har det dårligt med at sige ti år til folk, siger Sten Jonshøj.

Hos andre haveforeninger i Aarhus oplever man også den store efterspørgsel.

- Førhen lukkede vi ventelisten, når der var 30 skrevet op. Så rykkede vi det til 50, og nu er der ikke nogen grænse, siger Kathrine Christensen, der er formand for Haveforeningen Frydenlund, og oplyser, at de har 116 på venteliste til 84 haver,

Mange haveforeninger tager gebyr på typisk 100 kroner for at stå på venteliste. På den måde sikrer de sig, at folk på ventelisten er oprigtigt interesserede.

Haveforeningen Oldhøjen ved Åbyhøj har 100 på venteliste til 72 haver, og de mærker også aarhusianernes interesse.

- Mange skriver tit og spørger, hvor langt de er på listen, og hvor hurtigt de kan få en kolonihave. De er ret motiverede, siger formand, Lena Rangstrup-Christensen, og understreger:

- Det er ikke nemt at få en kolonihave - men heller ikke umuligt, siger hun.

Pernille Kølbæk ejer et kolonihavehus i Haveforeningen Risskov. Hun skrev sig op på venteliste allerede som 23-årig og endte med at stå på den i fire år, før hun fik sin første have.

Gode råd: Skriv dig op, så snart du får idéen

Men hvordan sikrer man sig de bedst mulige vilkår for at få en kolonihave? Det har Sten Jonshøj fra Haveforeningen Risskov et bud på.

- Lige så snart, du får idéen eller tanken om en fremtid i kolonihaven, så skal du skrive dig op, siger han og tilføjer:

- Skriv også børnene op. De er jo ikke tvunget til at købe en, når de så fylder 18.

- Og så skal du væbne dig med tålmodighed, siger han.

Haveforeningen Risskov blev stiftet 10. oktober 1918. Havnearbejderen Hans Mikkelsen var blandt de første til at købe en have i foreningen. 50 kroner kostede det dengang.

Det er meget forskelligt, hvordan haveforeningerne styrer havesalget og ventelisterne, men hvis man eksempelvis står på venteliste i Haveforeningen Risskov, så er det en god idé at være aktiv søgende, lyder det.

- Når en have er til salg i vores forening, slår vi det ikke op på internettet. Det bliver slået op på vores fysiske opslagstavle. Så det er en god idé at køre derud cirka hver 14. dag, og så kan man skrive sig op på en seddel til det pågældende hus, hvis man er interesseret, siger Sten Jonshøj og uddyber:

- Og så får man jo også en fornemmelse af livet derude, siger han.

TV2 ØSTJYLLAND har lavet en rundspørge hos 20 ud af de 31 haveforeninger, der hører under Aarhus Kommune, som viser, at der står alt lige fra 28 til 410 personer på haveforeningernes ventelister.

På kortet nedenfor kan du få overblikket over ventelisterne ved at klikke på de små grønne huse, som repræsenterer de haveforeninger, vi har talt med.

(Nogle personer står skrevet op på ventelister hos flere forskellige haveforeninger)

De unge har fået øjnene op for kolonihave-livet

Det er særligt aldersgruppen mellem de 25 og 35 årige, som flere haveforeninger ser mange af på ventelisterne.

- Det er unge par og småbørnsfamilier. Det er ikke ældre, der kommer og lader sig skrive op mere. Dem er der langt imellem, siger Sten Jonshøj.

Som kolonihaveejer bliver man en del af et fællesskab, hvor man skal forberede sig på hyggesnak med naboen over hækken, men også på de praktiske pligter såsom at vedligeholde veje.

Pernille Kølbæk fra Aarhus ejer et kolonihavehus i Haveforeningen Risskov.

Allerede da hun var 23 år, skrev hun sig op på ventelisten, som hun stod på i fire år, før hun fik sin første have.

- Det er vigtigt for mig at kunne komme ud og at være tæt på skoven og vandet. Jeg vil gerne give mine egne børn muligheden for at komme ud og få græs mellem tæerne, siger Pernille Kølbæk, der til daglig bor i lejlighed.

Pernille Kølbæk synes, der er meget at se til, når man har et kolonihavehus. Men at kunne gå ud i haven er et privilegium, der overskygger alt det hårde arbejde.

Størstedelen af Aarhus' haveforeninger er medlem af Kolonihaveforbundet. Og her bekræfter man tendensen med de unge.

- Der er en tydelig forøgelse af medlemskaren af de unge. Jeg tror, det er blevet mere hipt, fordi der er kommet mere fokus på, hvad det vil sige at bo i kolonihave, siger Teddy Steen Juhl, der er formand for Kolonihaveforbundets Aarhus-kreds.

Han er glad for, at flere og flere unge får mod på kolonihavelivet.

- Det giver en større diversitet i foreningerne, at det ikke bare er en flok pensionister. Det giver liv på en anden måde, når der er alle aldersgrupper, siger han.