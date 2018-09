Onsdag starter med tæt tåge: Kør forsigtigt

Det gælder om at komme afsted i god tid onsdag morgen og væbne sig med tålmodighed, hvos man tager bilen.

DMI har varslet, at der er er risiko for tæt tåge med en sigtbarhed under 100 meter.

Ved tæt tåge er der risiko for færdselsuheld, og derfor lyder anbefalingen altså, at man kører forsigtigt.

Varslingen gælder for hele Østjylland. Varslingen er sat til at gælde indtil klokken 8 onsdag morgen.

Når tågen letter, vil solen tage over. Den vil varme luften op til 20-22 grader rundt om i Østjylland. Dette vejr vil gentage sig torsdag.

Men fredag vender det. For så kommer der et regnvejr igennem landet, og det fortsætter ifølge udsigterne gennem hele weekenden.