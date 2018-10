Onsdag med lidt sol og blæsevejr

Der har været godt gang i blæsten de seneste par dage. Tirsdag var der vindstød af stormstyrke nogle steder i det østjyske.

Blæsten fortsætter onsdag, men i en lidt mildere udgave. Men det bliver stadig relativt blæsende fra nordvest.

Onsdag kommer temperaturerne til at ligge på 6-8 grader.

I løbet af onsdagen er der mulighed for at se solen, men den kommer ikke til at afgive ret meget varme. I løbet af onsdag eftermiddag begynder skyerne igen at dække for solen.

Træls fredag

Skyerne er en lille forsmag på det vejr, der venter torsdag. Her bliver det igen ret blæsende fra nordvest.

Lidt smådrypperi kommer der også, men det skulle ikke blive til det helt store.

Fredag venter der det, som Per Christiansen fra TV 2 Vejret kalder en træls dag.

Der er udsigt til heldagsregn. Et lavtryk tager en bane lige igennem Danmark. Per Christiansen, TV 2 Vejret

Derfor kommer det heller ikke til at blæse så meget.

Når lavtrykket er passeret, åbner det for en kold vind fra nord og nordøst. Det kan betyder, at der kommer frost begge nætter i weekenden.