Online-supermarked i stormvejr: - Svindel og humbug, skriver kunderne

I to uger har online-supermarkedet Nemlig.com forsøgt at lokke nye kunder i butikken med et helt særligt tilbud.

Alle førstegangskunder kunne ved hjælp af en rabatkode få 100 kroner i rabat ved køb for over 400 kroner. Det benyttede en lang række danskere sig af - men noget gik galt i processen.

I lørdags oplevede Nemlig.com ”en voldsom stigning” i antallet af nye kunder, der benyttede rabatkoder, og de kunne konstatere, at nogle kunder brugte hele tre forskellige rabatkoder på samme ordre. De ordrer blev alle annulleret sent søndag aften.

Men de annullerede ordrer har nu fået en lang række danskere til tasterne - blandt andet på Facebook og på Trustpilot, hvor man har mulighed for at anmelde virksomheder. I skrivende stund har 45 danskere her delt deres utilfredshed med Nemlig.com på Trustpilot.

- Snyd og bedrag at ændre købsbetingelser efter ordren er lagt, det er direkte usmageligt, skriver en bruger på Trustpilot.

- Svindel og humbug, skriver en anden.

- Hold da op for et klamt reklamestunt, lyder det fra en tredje bruger.

Beklager fejlen

Hos Nemlig.com beklager den kommercielle direktør, Mikkel Pilemand, fejlen.

- Brugen af gavekoder var begrænset til én gavekode pr. ordre, men dette fremgik ikke tydeligt nok i denne kampagne til vores kunder. Derfor har vi måttet annullere en række ordrer som følge heraf, skriver Mikkel Pilemand i en mail til TV 2.

- Vi vil gerne undskylde ulejligheden overfor de af vores kunder, der har fået annulleret deres ordrer. De pågældende kunder har i stedet fået tilsendt en rabatkode på 100 kroner, som de kan benytte, hvis de stadigvæk ønsker at lægge en ordre, skriver han videre.

Nemlig.com ønsker ikke at oplyse, hvor mange kunder der er tale om.

Forbrugerråd: Kunderne har krav på varer

Ifølge Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, står Nemlig.com som udgangspunkt dårligt i sagen.

- Det er Nemlig.com, der har ansvaret for, at der klart og tydeligt står i deres handelsbetingelser, at man kun må bruge én rabatkode per ordre, siger hun.

Efter Nemlig.com blev opmærksomme på fejlen, har de netop valgt at ”præcisere” denne del af handelsbetingelserne, og det fremgår nu, at man ikke må kombinere sin rabatkode med andre koder.

Som et plaster på såret er de ramte kunder som sagt blevet kompenseret med en ny rabatkode på 100 kroner. Og netop den model er langtfra ukendt, fortæller Martha Nør Kjeldsen.

- Men man skal huske, at kompensationen skal kunne stå på mål med det, man som kunde har mistet. God kundeservice ville være, hvis Nemlig.com indrømmede deres fejl og gav de danskere, der allerede har fået ordrene godkendt, lov til at beholde varerne, siger Martha Nør Kjeldsen.

Hun råder til, at man som forbruger i første omgang tager en dialog med Nemlig.com – helst på skrift, så det kan dokumenteres.

Har det ingen effekt, har man mulighed for at klage til Forbrugerombudsmanden, som herefter vil vurdere, om markedsføringsloven er overholdt.

