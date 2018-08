Omsorgschef efter plejehjemsbrand: Eftertanker, sorg og frustrationer

Fredag aften brød en voldsom brand ud på plejecenter Farsøthhus i Allingåbro. Branden kostede to ældre kvinder livet, mens tre andre kom til skade.

Dagen derpå er det eftertanker, der fylder, fortæller sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune Søs Fuglsang.

- Det er sådan en dagen derpå dag, masser af eftertanker, sorg og frustrationer i en køre, hvor man er dybt berørt af det, der er sket for nogle af beboerne herinde og føler dyb sorg i forhold til de pårørende, der skal opleve den her situation.

Tænker på beboere, pårørende og ansatte

Søs Fuglsang fortæller, at man i det næste stykke tid skal være der for beboerne, ligesom at pårørende og ansatte på plejecenteret også kan få brug for hjælp.

- Der er flere parametre. Der er den del, der handler om beboerne. Der kan sagtens komme reaktioner på længere sigt over det her, som vi skal være meget opmærksomme på. Der er noget snak med pårørende og berolige dem i forhold til, at de stadig kan være trygge ved, at borgerne bor her, og så er der selvfølgelig personalesituationen. De er også dybt påvirket af det her, siger Søs Fuglsang.

Flaget er på halvt dagen derpå ved Plejecenter Farsøthhus, hvor to kvinder fredag mistede livet i en tragisk brand.

Nabo er rystet

Ulla Bach er nabo til plejehjemmet og hun oplevede derfor den alvorlige brand på tæt hold.

- Jeg synes det er frygtelig voldsomt. Jeg står og kigger, mens hele kroppen ryster, siger Ulla Bach.

Hun hørte om branden på plejehjemmet fredag aften og åbnede derfor sin baghavedør, hvorfra hun kunne se flammerne.

- Jeg er rystet og synes, at pludselig kommer det for tæt på. De store flammer, dem bliver jeg ved med at se for mig, og det gjorde jeg også i går aftes, da jeg gik i seng ved midnatstid. Det kan udvikle sig så hurtigt, og at det føles så voldsomt, siger Ulla Bach.

00:27 Politiets teknikere skal i de kommende dage undersøge brandstedet nærmere for at finde en brandårsag. Efter de foreløbige undersøgelser, slår politiet dog allerede fredag aften fast, at der ikke ligger en kriminel handling bag. Luk video

Brandårsag fortsat ukendt

Hvad der forårsagede den voldsomme brand fredag aften er fortsat ukendt. Politiet skal i løbet af næste uge undersøge stedet for at klarlægge brandårsagen. Der er dog ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der skulle være tale om en påsat brand, oplyser Østjyllands Politi.

To kvinder på henholdsvis 91 og 93 år mistede livet i branden, mens en 95-årig kvinde kom voldsomt til skade. Politiet oplyser lørdag, at man stadig er bekymret for den 95-åriges tilstand.

To kvinder på henholdsvis 87 og 89 år kom lettere til skade ved branden.