Omfattende skader efter stor brand i industribygning

Sent tirsdag aften omkring kl. 22.30 gik der ild i en af de store haller hos Halling Autoophug på Sønderskovvej i Halling ved Hornslet. Dagen derpå er skaderne voldsomme efter branden.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Der var ikke behov for at evakuere nogen, og ingen skulle have været i fare, men har man været udsat for røg, opfordrer vi altid folk til at søge læge. Janni Lundager, Østjyllands Politi

- Den ene hal er helt udbrændt. Her stod trykflasker og flere køretøjer, og brandfolkene på stedet valgte en kontrolleret nedbrænding af hallen, siger kommunikationsrådgiver hos politiet, Janni Lundager.

Målet var at undgå en spredning af branden, og det lykkes i det store hele.

- Hal nummer 2 har dog også fået skader primært på grund af varmeudvikling, forklarer Janni Lundager.

Røgen fra branden kunne tirsdag aften ses på lang afstand. Foto: Øxenholt foto

Søg læge hvis du har fået røg

Godt en time efter branden opstod, havde de mange brandfolk på stedet flammerne under kontrol. Men alligevel advarede Østjyllands Politi om røgen fra branden.

- Der var ikke behov for at evakuere nogen, og ingen skulle have været i fare, men har man været udsat for røg, opfordrer vi altid folk til at søge læge, lyder det fra Janni Lundager.

Branden på Sønderskovvej i Halling er nu under kontrol, men et større sluknings-arbejde vil fortsætte i længere tid. Røgen er ikke så kraftig længere, men vi gentager opfordring til at blive inde døre og lukke døre og vinduer, hvis man bor i røgfanen.#politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) July 23, 2019

Halling Autoophug ligger i Syddjurs Kommune cirka midtvejs mellem Hornslet og Hadsten. Foto: Google Maps

Røg flere kilometer væk

Røgen kunne da også ses flere kilometer væk, og den var at se i mange timer helt ind til tidligt onsdag morgen.

I forbindelse med branden var der indsat brandfolk og tankvogne fra Grenå, Randers, Hornslet, Allingåbro, Rønde og Hadsten.

Beredskabsstyrelsen Midtjylland assisterede natten til onsdag med 14 brandfolk, autosprøjte, tankvogn og højtrykskompressor. Lars Høg Schou, Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen fra Herning var også en del af efterslukningen.

- Beredskabsstyrelsen Midtjylland assisterede natten til onsdag med 14 brandfolk, autosprøjte, tankvogn og højtrykskompressor, skriver den operative chef i Beredskabsstyrelsen, Lars Høg Schou, således på Twitter.