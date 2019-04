Omfartsvej droppet: - Det kan godt være, at der ikke helt er brug for den

Dansk Folkepartis Kim Christiansen har de seneste tre uger heftigt forsvaret behovet for en vej, der leder trafikken udenom Mariager, men nu er han vendt på en tallerken.

En storstilet omfartsvej budgetteret til 377 millioner kroner sydøst om byen er aflyst til fordel for en langt mindre udgave til 80 millioner kroner.

- Jeg har det helt fint med det, for det er mig selv, der har foreslået det, siger Kim Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Beslutningen kommer efter, at det østjyske folketingsmedlem sammen med de andre transportordførere onsdag var til det ugentlige onsdagsmøde i Transportministeriet.

Ifølge Kim Christiansen kom han og Dansk Folkeparti efter mødet frem til, at den stærkt kritiserede omfartsvej ved hans hjemby var større og længere end behovet tilskrev.

Store dele af vejen droppes. Foto: Screendump / Regeringens trafikforlig.

- Jeg har lyttet til kritikken, og det kan godt være, at der ikke helt er brug for den omfartsvej. Det har jeg taget til efterretning og lyttet til, og derfor har vi nu ønsket en mindre omfartsvej til 80 millioner kroner, hvor man i højere grad benytter dele af den allerede eksisterende vejbane, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvorfor gik I ikke efter den løsning i første omgang?

- Omfartsvejen er en del af infrastrukturaftalen på over 100 milliarder kroner, og de sidste tre uger har det kun handlet om den vej ved Mariager. Den kritik har vi nu taget til efterretning og bedt Vejdirektoratet om at lave nogle nye beregninger til en anden løsning, svarer Kim Christiansen.

Behovet var begrænset

Flere medier, blandt andet Radio 24syv og TV 2 har vist, at behovet for en omfartsvej var begrænset.

TV 2 lod for nylig kameraerne rulle på torvet i Mariager en dag, og på 12 timer observerede de 4 køretøjer under kategorien tung trafik, 3 lastbiler og en skolebus - den trafik, Kim Christiansen har argumenteret for, var et stort problem.

Vejdirektoratets tidligere undersøgelser fra 2013 har også dokumenteret et manglende behov for en omfartsvej til byen med 2.500 indbyggere.

TV 2 lod for nylig kameraerne rulle på torvet i Mariager en dag, og på 12 timer observerede de 4 køretøjer under kategorien tung trafik, 3 lastbiler og en skolebus. Foto: TV 2

"Ikke banket på plads af DF"

Kim Christiansen har de seneste uger heftigt forsvaret omfartsvejen og nødvendigheden af den, mens kritikken tilsvarende er haglet ned over ham. Men han afviser at være blevet banket på plads af sin partitop.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl, politisk ordfører for Dansk Folkeparti. Men i TV 2 News-programmet "News & Co" blev han spurgt ind til hans partifælle Kim Christiansens aggressive reaktion på kritikken af omfartsvejen.

- Vi skal som politikere tåle at blive set efter i kortene. Vi skal selvfølgelig stå til ansvar for det, vi laver, men vi skal heller ikke være mere stædige, end at vi tjekker, om vi har ramt plet på skiven i første hug, og så må vi jo sadle om. Så vi accepterer kritikken og laver forslaget ved Mariager om, siger han i programmet.

Omfartsvejen ved Mariager var en del af regeringens og DFs omfattende infrastrukturaftale til i alt 112,7 milliarder kroner. Aftalen bliver gennemført, hvis blå blok vinder det kommende valg.

Kim Christiansen er gift med byrådsmedlemmet Pia Adelsteen (DF). Foto: Liselotte Sabroe