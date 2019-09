Vigtig milepæl venter forude, og landbruget skal vise vejen frem

Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050.

Udmeldingen fra Landbrug og Fødevarer er klar og tydelig, og søndag holder 62 landmænd åbent hus, så forbrugere kan få mere at vide om, hvordan landmænd kan producere klimaneutrale fødevarer.

Et af de steder, der søndag inviterer folk indenfor, er Møllerup Gods på Djursland. Her har de blandt andet grebet udfordringen i forhold til bæredygtighed an ved at dyrke hamp.

Hampplanter udmærker sig ved, at de ikke skal sprøjtes, ligesom de frarøver jorden få af dens mineraler.

Vi må ikke forringe de næste generationers vilkår, lyder det fra formand for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild.

På den lange bane

Ifølge landmand og indehaver af Møllerup Gods, Anne Sophie Gamborg, betyder bæredygtighed helt grundlæggende, at man som landmand kan være her på den lange bane.

- Bæredygtighed er først og fremmest økonomi, men det er i samspil med miljøet. Hvis du ikke kan passe på miljøet, kan du ikke være her næste år, og hvis du ikke kan passe på folk og samfundet, kan du ikke være her næste år, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Man kan gøre sit landbrug mere klimavenlig på mange måder. Ny teknologi gør det muligt at gøde mere præcist. Man kan genanvende dyrenes gødning til at producere biogas. Man kan etablere mini-vådområder, som renser drænvand for kvælstof og fosfor.

Martin Merrild, Britt Bager og Anne Sophie Gamborg får sig søndag en hyggesnak på Møllerup Gods.

Billigt bras fra Kina

Anne Sophie Gamborg har med egne ord gået op i bæredygtighed siden Brundtlandrapporten i 1987, en rapport, der for første gang satte fokus på global bæredygtighed.

Men det er ikke nok, at landmændene producerer så klimaneutralt som muligt.

- Det, der er vigtigt ved at sætte en dagsorden, er, at vi er mange, der taler om det samme på samme tid. Vi bliver nødt til at have, at forbrugerne vil forbruge bæredygtigt. Så kan vi producere bæredygtige produkter til dem. Hvis de er ligeglade og bare køber et billigt kinesisk produkt, kan jeg lave verden bedste produkter, men så hænger det ikke sammen.

Anne Sophie Gamborg vil i løbet af et par år femdoble sin produktion af hamp. Allerede i 2020 venter godset at dyrke hamp på 3.000 hektar.

Grundsten for enhver landmænd

Bæredygtighed er et tema, der helt fundamentalt har betydet meget for landmænd gennem tiderne, lyder det fra formand for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild.

- Det har altid været en dyb målsætning for enhver landmandsfamilie, at man gerne vil give jorden videre i en bedre stand, end man modtog den. Det er grundlaget for al bæredygtighed. Vi må ikke forringe de næste generationers vilkår, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Venstres Britt Bager er "meget optimistisk omkring forbrugernes mønster", når det bæredygtighed.

Det kræver husholdning med næringsstofferne, hvis man vil passe på klimaet, mener godsejer Anne Sophie Gamborg.

- Vi regner meget nøjagtig på, hvor meget kulstof vi efterlader i jorden, og hvor meget, vi bruger på at varme den, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Målet er et mål i sig selv

Er det realistisk, at det danske fødevareerhverv er klimaneutralt i 2050? Ikke nødvendigvis, men landmændene er nødt til at sætte sig et ambitiøst mål, hvis de vil rykke sig, mener Venstres Britt Bager.

- Det er dejligt, når aktørerne går foran. Det er for tidligt at sige, om vi kommer helt i mål. Vi er et af de mest klimavenlige landbrug i Europa, og vi skal gå forrest og vise vejen. Det er det, Landbrug og Fødevarer gør, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hamp anvendes til en lang række produkter - blandt andre olier, ristede frø, rå frø, afskallede frø, proteinpulver, mel, fiberprodukter og skaller.

- Vi bliver mere og mere opmærksomme på det, og jeg tror, vi kommer til at have endnu større fokus på det i fremtiden. Derfor er det også vigtigt, at landmændene følger med, så man kan opfylde det, forbrugerne kommer til at efterspørge, siger hun.

Der er 186.000 beskæftigede i den danske fødevareklynge, som har en årlig eksport på 166 milliarder.