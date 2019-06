Olympiske lege i børnehøjde: 12.000 skoleelever samlet til finale

Tirsdag lød startskuddet til finalen i dette års skole OL, der tager olympiaden ned i børnehøjde.

I løbet af de næste fire dage vil over 12.000 børn fra hele landet indtage Ceres Park og Arena i Aarhus, hvor de skal dystre i alt fra atletik til sejlsport.

Læs også Facere skal fjernes fra det centrale byrum

Ligesom de rigtige olympiske lege, var der åbningsfest, hvor den olympiske ild blev tændt.

Åbningsfesten bød på en to kilometer lang løbetur, der gik gennem Tivoli Friheden, og det var noget, som mange af de fremmødte børn havde set frem til.

- Det var sjovt at løbe gennem Tivoli Friheden, det har jeg aldrig prøvet før, siger Sebastian Walsh Jensen, der går i 4.b på Holme Skole i Højbjerg.

Gry Koefoed Kristensen og Sebastian Walsh Jensen har glædet sig meget til dette års finale. De synes, det er et dejligt afbræk fra at sidde i klasselokalet.

Skole-OL er for 4.-7. klasser fra hele landet.

Op til finalen har der på landsplan været afviklet en lang række lokale skole OL stævner rundt omkring. De klasser, som har klaret sig bedst, har kvalificeret sig til finalen.

Læs også Skole udvikler ny hjælp til elever med eksamensangst

- Finalen her er kulminationen på det, der er sket hele året, hvor børnene har kvalificeret sig i forskellige idrætsgrene, og det fejrer vi med en stor finale, siger finalechef for Skole OL, Morten Brammer Olesen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokus på fællesskabet

Skole OL følger de tre børneolympiske værdier fællesskab, færdighed og fairplay. Og fællesskabet er i særdeleshed vigtigt for arrangørerne bag.

- Man deltager klassevis, så man hjælper hinanden, så alle får den bedste oplevelse. Det betyder virkelig noget for sammenholdet i en klasse, siger Morten Brammer Olesen.

Mit største mål er bare at have det sjovt og hygge mig. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde, men det er vigtigere bare at have det sjovt og samarbejde og heppe på sine klassekammerater. Gry Isabella Koefoed Kristensen, 4.a, Holme Skole

Derfor er fokusset på at vinde finalen heller ikke det vigtigste. For selvom det er sjovt at vinde, så fylder oplevelsen ved at være med mere for finaledeltagerne.

- Mit største mål er bare at have det sjovt og hygge mig. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde, men det er vigtigere bare at have det sjovt og samarbejde og heppe på sine klassekammerater, siger Gry Isabella Koefoed Kristensen, der går i 4.a på Holme Skole i Højbjerg.

Læs også Ny app hjælper familie: - Jeg sender en gladere dreng afsted om morgen

Det er Danmarks Idrætsforbund og Dansk Atletik med støtte fra andre involverende specialforbund, der står bag Skole OL 2019.

De næste par dage vil 5.-7. klasserne indtage Ceres Park og Arena.