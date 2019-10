Oles kæmpegræskar er kåret som Danmarks andenstørste

Det kræver masser af gødning, planlægning, batterier og omkring 200 timer at lave et græskar på over 300 kilo.

Det fortæller Ole Christensen fra Nørre Vissing ved Skanderborg, der i weekenden blev hædret i Tivoli for sit kæmpegræskar.

Alle de deltagende græskar er udstillet i Tivoli efter DM. Foto: Ole Christensen

Han kom på andenpladsen, og det er han som debutant stolt af.

Han er nemlig hverken græskaravler eller græskarekspert. Han har bare et stykke jord i Nørre Vissing, som han syntes, det kunne være sjovt at dyrke et kæmpegræskar på.

Jeg blev helt vildt glad. Det var forløsende. Ole Christensen, 2. plads ved DM i kæmpegræskar, Nørre Vissing

- Det var noget overvældende, fordi det var mit femtevalg, der skulle af sted. Jeg blev helt vildt glad. Det var forløsende, siger Ole Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvsikker amatør

Ideen til at stille op fik han, da han så en udsendelse om konkurrencen sidste år.

- Jeg tænkte, at det måtte jeg også kunne. Men der var jo også fantastisk vejr til det, pointerer han.

På billedet kan man se, hvordan Ole Christensen beskyttede sit græskar mod regn. Foto: Ole Christensen

For netop vejret har ikke været med ham. Det har regnet og frosset, og han har måtte være ekstra kreativ for at holde græskarret i live.

I modsætning til de andre konkurrenter ved DM, er hans græskar nemlig dyrket på friland og ikke i et drivhus.

Udgifter Firmaet Big Plant Science har sponsoreret gødning og redskaber for 18.000 kroner til hans projekt.

Fire græskar rådnede undervejs i processen, eller så stoppede de med at gro. Og han havde egentlig også givet op i forhold til det femte.

- Det femte fik ikke gødning den sidste måned, og roden var rådnet over. Jeg havde sådan set opgivet.

Men folkene i Tivoli havde hørt, hvad det vejede og syntes, at han skulle komme med det.

Det krævede flere personer at rykke det store græskar på plads. Foto: Ole Christensen

Han lånte derefter en 450-kilo-trailer af en venlig sjæl i den landsby, han bor i, og så kørte venner og familie mod hovedstaden.

Vindergræskaret vejede 90 kilo mere end Ole Christensens græskar på 352,2 kilo, og tredjepladsen vejede 80 kilo mindre.

Foto: Ole Christensen

Ole Christensen fik med andenpladsen fire billetter til Snedronningen 2019 i Tivolis Koncertsal og fire entrébilletter og turpas, og så fik de et besøg i Tivolis akvarium og et gavekort på 2.000 kr. til Tivolis restauranter.

Han valgte at bruge pengene på at invitere familie og venner med på restaurant.

Tirsdag besøgte TV2 ØSTJYLLAND Emilie Sjølund Christensen fra Silkeborg, der laver ansigter på græskar. Hun har blandt andre lavet Donald Trump og Jakob Haugaard.

Og hun er ikke den eneste der er kreativ med kniven.

