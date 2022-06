Ole har tjent en halv million i Netto for at få sin drømmeuddannelse

Hans måde blev et job i den lokale Netto i Lystrup uden for Aarhus. Så efter gymnasiet ventede der ikke den store rejse ud i verden og byture hver weekend, som for mange af de jævnaldrende. Der var mere arbejde og en stilling som souschef i butikken på programmet.



- Der var mange gange, hvor der var noget, jeg synes, var fedt, men hvor jeg spurgte mig selv: Skal jeg egentlig bruge det? siger han.

I tidens løb er der da også faldet en bemærkning eller to om, at han er nærig. Det tager Ole Rune Morsø ikke så tungt.



- Der er tidspunkter, hvor det har været træls at skulle spare så meget op, men det har aldrig været helt skidt, for så har jeg nok fundet noget andet at lave, siger han.