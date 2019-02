Ole gør plastik bæredygtigt: - I dag synes alle, at vi er nogle helte

I 1960 sagde Ole Frederiksens far til sin søn, at verden en dag ville ærgre sig over al den PVC, der blev brugt. På det tidspunkt blev PVC, blødgjort med phtalater, brugt til alt fra flødebollebakker til haveslanger.

Han fik ret, Axel Frederiksen, i sin bekymring over det kemi-holdige materiale, som han nægtede at bruge i sin virksomhed – det første plastsprøjtestøberi i Østjylland.

I 90’erne blev phtalaterne mistænkt for at være hormonforstyrrende, og Miljøministeriet fastlagde i 1999 en PVC-strategi, der skulle mindske brugen af PVC, skærpe håndteringen og især sørge for, at produktet ikke ender i naturen eller bliver brændt, hvilket udskiller giftig syre-røg.

Det eneste affald, der produceres her fra, er det vi fejer op fra gulvet og det der kommer fra kantinen Ole Frederiksen, Direktør, Excellent Systems

Holdningen og den omfattende viden om plastik-arternes positive og negative egenskaber har Axel Frederiksens søn Ole Frederiksen taget i arv.

Og princippet om aldrig at slippe PVC, phtalater eller anden kemi ind i produktionen er lige så stærkt og vedvarende som det Polyethylen (PE) som i stedet sprøjtes ind i støbeformene på fabrikken i den lille landsby Bale ved Mørke på Djursland.

Excellent Systems ligger i den lille landsby Bale tæt ved Mørke på Djursland.

Bruges ved Venedigs seværdigheder

Fabrikken hedder Excellent Systems og producerer plastikmoduler, der kan sættes sammen i ét væk.

Modulerne danner eksempelvis gulve, der skåner ben og ryg for fabriks- og sygehusmedarbejdere, samt flisefødder, der gør det let at lægge tagterrasser på tag, der hælder. Modulerne kan også anvendes som ramper, der hjælper rollator- og kørestolsbrugere over dørtrin og andre forhindringer, både i hjemmet, på sygehuset og ved alverdens seværdigheder.

I Venedig i Italien har man eksempelvis brugt de fleksible danskproducerede ramper til at skabe lettere adgangsforhold til gamle broer og andre bygningsværker, uden at man har behøvet at forstyrre eller slide på den oprindelige arkitektur.

Fakta om Polyethylen Er det mest udbredte plastmateriale i verden Er fri for gift og hjælpestoffer

Er fødevaregodkendt

Bruges eksempelvis til hjerteklapper Er 100 pct. genanvendeligt

Kilde: Plastindustrien

360 graders bæredygtighed

Støbeformene i Bale spytter kontinuerligt moduler ud - fra en ordre er sat i gang, til den er bragt til ende. Det sker 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen.

Det er ikke kun selve materialet i støbeformene, der er kommet under bæredygtighedens analyserende blik. Produktionsmetoder, affaldshåndtering, indeklima og personalepleje er alt sammen nøje udtænkt til at være så skånsom som overhovedet mulig overfor både miljø og mennesker.

Fra dag ét har fabrikken haft et kølesystem med egen store vandtank, der igen og igen recirkulerer vandet, så der ikke skal bruges postevand i produktionen. Den energi, der skabes, når vandet køler forme og maskiner, bruges til at opvarme lokalerne. De enheder der produceres – hvad enten der er tale om gulve, ramper eller flisefødder - indgår i et cirkulært system efter vugge-til-vugge-princippet.

Excellent Systems i Bale ved Mørke arbejder efter "vugge-til-vugge"-princippet når de producerer plastikmoduler

Til kamp for verdensmålene

De mange bæredygtige initiativer hos Excellent Systems har tiltrukket sig Miljø- og Erhvervsministeriets opmærksomhed.

Regeringen lancerede sidste år Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål under Erhvervsstyrelsen.

Det nye råd skal være regeringens nye platform for dialog og aktiviteter om virksomheders strategiske arbejde med samfundsansvar og med FNs 17 bæredygtige verdensmål.

Den lille virksomhed på Djursland er blandt de østjyske cases, som rådet har bemærket for de cirkulære elementer i forretningsmodellen og de bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Alle verdens nationer er blevet enige om at arbejde mod 17 mål for bæredygtig udvikling frem imod 2030

Bæredygtighedsmål nummer 12 handler om, at vi skal forbruge og producere mere ansvarligt. Hvis vi skal udvikle os som samfund, uden at ødelægge planeten, er vi nødt til at finde på mere hensigtsmæssige måder at producere varer på uden at forurene.

Vi skal desuden genbruge mest muligt samt mindske mængden af affald i processen.

Netop på de områder er Excellent Systems på forkant.

Plastik bedre end sit rygte

Alle brugte plastmoduler og overskydende materialer fra montering af ramper, gulve og flisefødder bliver genanvendt.

De renses, kværnes og indgår i ny produktion. Excellent Systems stiller store indsamlingskasser til rådighed for kunderne og betaler en kilopris til køb af nye varer for returneret plastmateriale.

Desuden er transporten af returmaterialet også sat i bæredygtigt system, så afhentningen sker, når tomme biler kører retur efter endt levering og montering hos kunderne.

Det er jo ikke plastikken selv der vandrer ud i verdenshavene Ole Frederiksen, Direktør, Excellent Systems

På den måde gør Excellent Systems alt, hvad de kan, for at undgå, at plast fra deres produktion havner i naturen og bidrager til det dårlige ry og rygte, som det fleksible materiale har fået. Et ret ufortjent ry, hvis man spørger Ole Frederiksen.

- Det er jo ikke plastikken, selv som vandrer ud i havene. Når det ender derude, så handler det om, at mennesker er dårlige til at håndtere det.

Excellent Systems har udført en usædvanlig belastningstest i samarbejde med Jydske Dragonregiment. En kampklar Leopardkampvogn med en totalvægt på 62 tons kørte op og ned af rampen, som ikke fik en skramme.

Plastik er langt bedre end sit rygte, mener Ole Frederiksen og fortsætter med et eksempel:

- Laver man en rampe af for eksempel træ, og går den i stykker – ja så ryger den på forbrændingen. Når den brændes, udleder den materiale til atmosfæren alt efter, hvordan træet er behandlet – og så er det væk! Træ er overordnet set et miljømæssigt ”godt” materiale, hvis ellers det er dyrket og fældet under bæredygtige forhold. Men genanvendelsesmulighederne er meget begrænsede. Plast derimod kan genbruges i en uendelighed, hvis vi mennesker ellers håndterer det korrekt.

Ole Opfinder

Det er Ole Frederiksen selv, der er hjernen bag både produkter og produktionsmetoder, og han har helt fra begyndelsen været meget optaget af, at det skulle kunne løbe rundt – ikke bare økonomisk, men også miljømæssigt.

Andre i branchen har dog ikke altid forstået den grønne tankegang.

- Nu er det jo et tema alle steder at være økologisk ansvarlig – vi har bare altid været det. Det har ligget i vores gener. I dag har vi det jo som en fisk i vandet, fordi nu synes alle, at vi er nogle helte, hvorimod de trak på smilebåndet tidligere. Så det er en rar udvikling. Det er også en rar udvikling for den verden, vi lever i, og for den verden vi giver videre til vores børn, siger Ole Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Excellent Systems har et effektivt "take-back"-system, som sørger for at holde mest mulig plastik i cirkulation, så det ikke ender i naturen eller på forbrændingen.

I 1992, da Ole Frederiksen etablerede Excellent Systems, var bæredygtighed og klimabevidsthed ikke på dagsordenen hos særligt mange andre end enkelte miljøentusiaster og organisationer.

Men det skræmte ikke den kreative direktør fra at følge sine principper. Han har hele tiden været af den overbevisning, at gennemtænkt fokus på bæredygtighed ikke bare handler om at pudse glorien, det er simpelthen godt købmandsskab.

Selvom Ole Frederiksen går op i, og er glad for, at han bidrager til, at verden bliver lidt mere bæredygtig, så er det i bund og grund bare rigtig god forretning at udnytte ressourcerne optimalt, siger han.

Helt almindelig godt købmandsskab

Ifølge Steffen Max Høgh, som blandt andet er mand bag podcasten Bæredygtig Business, er det netop at betragte som ”gammel vin på nye flasker”, når vi i dag taler om cirkulær økonomi.

Hvis alle genbrugte plastik på den made, så ville plastik slet ikke være et problem. Steffen Max Høgh, Vært og tilrettelægger af podcasten Bæredygtig Business

Det der tidligere blev betragtet som helt almindelig godt købmandskab, har i dag fået en helt ny betydning.

Steffen Max Høgh er blandt andet mand bag podcasten ved navn "Bæredygtig Business" og så fungerer han som bæredygtighedsekspert i programserien "Østjylland Redder lidt af Verden".

Steffen Max Høgh roser Excellents ”take-back”-system:

- Hvis alle genbrugte plastik på den made, så ville plastik nemlig slet ikke være et problem, siger han og vurderer desuden, at potentialet for plastikgenbrug i fremtiden er kæmpestort.

- Man kan nærmest ikke åbne en avis eller tænde for et fjernsyn uden at støde på historier om, at plastik ødelægger verdenshavene. Så der er stort fokus på, at noget skal gøres, siger Steffen Max Høgh til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller at plastindustrien er gået sammen for at lave en ny sektor, der udelukkende skal fokusere på at strømline plastik, så vi kan genbruge mest muligt.

Den helt store udfordring med plast i dag er, at de enkelte typer ikke kan blandes sammen.

Nyt patent

Her har Ole Frederiksen fra Excellent Systems dog også lagt sin innovative hjerne i blød. Han arbejder lige nu på en metode til at genanvende flere plasttyper. Lykkes det, er perspektiverne enorme:

- Så vil vi kunne bruge al plast i verden – også det der lige nu ligger og forurener verdenshavene, forudser den innovative østjyske direktør.

