Ole Birk Olesen om Løkkes planer: Han skader sit eget parti

Med få timer til valgdagen kom Lars Løkke Rasmussen (V) med en for mange overraskende udmelding:

- Jeg er nået til den konklusion, at hvis Venstre får et styrket mandat i morgen, så vil jeg bruge al min energi, mine kompetencer og erfaring på at se, om ikke det kan lade sig gøre at samle en regering med ansvarlige, rutinerede partier henover midten, siger han i et interview med TV 2.

Jeg tror, det handler om, at han vil have en position til sig selv efter valget. Jeg mener ikke, at det er godt for det borgerlige Danmark eller partiet Venstre. Ole Birk Olesen (LA)

Ønsket om at danne regering på tværs af den politiske midte kommer ifølge den siddende statsminister af, at man gerne vil udelukke, at yderfløjene kommer til at bestemme politikken.

Men Lars Løkke Rasmussens egen siddende transport-, bygnings- og boligminister stikker der noget andet under.

- Nu har jeg været minister i Lars Løkke Rasmussens regering. Jeg har lært ham at kende som en meget intelligent og kreativ problemknuser. Det problem, han nu vil løse, er, hvad han skal lave, hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, siger Ole Birk Olesen (LA).

VLAK er droppet

Mette Frederiksen (S) har gentagne gange sagt, at hun som udgangspunkt ikke ønsker at danne en SV-regering, men skulle det alligevel lykkes for Lars Løkke Rasmussen at få hende med på ideen, kan selv et tabt valg betyde en ministerpost til ham.

Men ifølge Ole Birk Olesen er det en egoistisk handling, der ikke hjælper det blå parti.

- Jeg tror, det handler om, at han vil have en position til sig selv efter valget. Jeg mener ikke, at det er godt for det borgerlige Danmark eller partiet Venstre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er stadig ingen meningsmålinger, der peger på, at en borgerlig-liberal regering kan samle 90 mandater, og med statsministerens udmelding tyder meget på, at en VLAK-regering er udelukket efter valget onsdag.

