Ole Birk Olesen: - Min perfekte søndag er fredag

Den tidligere journalist Ole Birk Olesen er sandsynligvis det mest liberale medlem af Folketinget. Han betegnes som en bramfri og kontant ideolog. Erhvervsmanden Asger Aamund har kaldt ham 'en liberal Svend Auken'.

I 2007 udgav Ole Birk Olesen bogen Taberfabrikken (2007), der leverer en krads kritik af velfærdsstaten. Samme år startede han netavisen 180Grader, der er tænkt som en liberalistisk modvægt til en 'socialdemokratisk medieverden'.

Inden 45-årige Olesen blev transport-, bygnings- og boligminister, var han en ivrig debattør i medierne. Han optrådte også flere gange i kulturprogrammet Smagsdommerne på DR2.

Q&A: 10 skæve

Det ved de færreste om dig?

- Der er nok ikke mange, der ved, at jeg var en forholdsvis habil gymnast i min tid på Vojens Ungdomsskole (nu Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole, red.). Jeg var særlig stærk i håndstand, og jeg tror, jeg var den første der fik et diplom for at stå i håndstand i to minutter. Jeg kan stadig stå på hænder. Det glemmer man ikke sådan lige.

Ole Birk Olesen er ikke bleg for at sige, at han begår fejl hele tiden. 'Men man kan gøre sig umage med at prøve at være ordentlig.' Foto: Sif Meincke

Hvis dine børn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- De ville sige, at jeg går meget op i at fordele sol og vind lige. Jeg forsøger at være retfærdighed. De synes nok også, at jeg går lidt for meget op i nogle ting, fx at man ikke må knække fingre hele tiden.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Jeg ved godt, at søndag er den dag, hvor alle har fri, og man kan slappe af. Men jeg kan bedre lide fredag, når jeg kommer hjem fra arbejde, og vi kan se frem til weekenden. Så får børnene nogle snacks, og Sif og jeg får et glas vin. Weekenden er helt frisk og venter forude. Min perfekte søndag er fredag.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Der er flere, jeg har respekt for. Det er dem, der er saglige og ordentlige, fx Henning Hyllested (EL). Jeg må desværre også sige, at der er nogle der er usaglige og uordentlige, og de går ikke så meget op i, at man skal gå efter bolden og ikke efter manden.

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Først og fremmest sker det rigtig tit, at jeg bliver nødt til at fælde en tåre. Man bliver sentimental af at få børn. Jeg så for nylig en film, der hedder Labor Day. Den handler om en lidt trist kvinde, der er alene med sin søn. Der sker så hverken værre eller bedre, end at de bliver holdt gidsel af en mand, der er på flugt fra loven. Det lyder forfærdeligt, men som filmen skrider frem, får kvinden og manden et fint forhold, hvor de komplimenterer hinanden. Det var en meget smuk film.

Hvor tit hentede du selv dine børn i børnehave?

- Jeg hentede dem vel en eller to gange om ugen, men jeg afleverede dem næsten altid. Min kone er fotograf, og det passede os bedst, at jeg sørgede for at få dem op og afsted, og så hentede hun dem.

05:05 Det overraskede mange, da Ole Birk Olesen i marts 2018 genoplivede ideen om en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland over Kattegat. I interviewet her (august 2018) giver ministeren sit bud på, hvornår en Kattegat-bro kan stå færdig. Luk video

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Så ville jeg tage fat i transportområdet. For at sige det på jævnt dansk, skal vi have udvidet nogle veje og anlagt nogle nye veje. Der gik en halv time, fra jeg blev transportminister, til at det var det vigtigste område i verden. Sådan er det, når man får ansvaret for et hjørne af samfundet.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Det, jeg kan, er at fortælle noget relativt kort og klart. Hvis der var en virksomhed med et ordentlig produkt, som manglede en kommunikationsdirektør, ville jeg nok slå til. Men det skal være et produkt, man kan stå inde for, og ikke noget, man skammer sig over, når man kigger sig i spejlet.

Hvordan er det muligt at politikere har mening om alting?

- Det tror jeg måske heller ikke, at politikere har, men nogle gange bliver de afkrævet et svar, og så tænker de, at de heller må have en mening, for ellers kommer de ikke i fjernsynet. Men vi er da mange, inklusiv mig selv, der har meninger om alting, og hvis man er nysgerrig og opsøger viden, så får man også flere meninger. Dirty Harry sagde: 'Opinions are like assholes; everybody has one'. Men hvis man bakker sin mening op med viden, så er det fint.

Hvad forarger dig mest?

- Folk, der ikke opfører sig ordentlig. Det kan være folk, der er aggressive i S-toget eller en slagter, der blander dårlige varer i sine pølser. Det kan også være i politik. Jeg synes nogle gange, tingene trænger til noget ordentlighed i dansk politik.

Er du altid selv ordentlig og retfærdig?

- Nej, jeg begår fejl hele tiden, men man kan gøre sig umage med at prøve at være ordentlig. Vi er allesammen fyldt med fejl, men jeg synes bare, vi skal gøre os umage.

Denne artikel er skrevet i september 2018.