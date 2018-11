OL-guldvinder vil i EU-Parlamentet

Tidligere håndboldspiller og OL-guldvinder Katrine Fruelund opstiller til EU-parlamentsvalget i 2019 for Venstre.

Hun vil blandt andet sætte børn på dagsordenen, lyder det i en pressemeddelelse.

Jeg vil gerne være familiernes og børnenes stemme. Katrine Fruelund

- Jeg vil gerne være med til at sætte de emner på dagsordenen, som betyder noget for vores børn både her og nu og i fremtiden.

- Jeg vil gerne være familiernes og børnenes stemme, siger hun.

I øjeblikket sidder Katrine Fruelund i byrådet for Venstre i Randers Kommune. Her er hun næstformand for børne- og ungeudvalget. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Siden 2013 har hun som byrådsmedlem i Randers haft fokus på det nære politik med fingrene nede i borgernes hverdag.

Men hun har også et internationalt udsyn, bedyrer hun.

- Internationalt samarbejde er vigtigt for et lille land som Danmark. Derfor er det godt, at vi er med i det europæiske samarbejde. Men det er ikke ligegyldigt, hvad vi samarbejder om, siger hun.

Katrine Fruelund er 40 år, og hun har haft en lang håndboldkarriere for blandt andet Randers HK, Viborg HK, og Leipzig i Tyskland samt ikke mindst på landsholdet.

Katrine Fruelund har siddet i byrådet i Randers siden 2013. Sidste år varmede hun op til kommunalvalget til DM i pløjning. Hun fik 810 personlige stemmer ved kommunalvalget i 2017.

Hun var en af de bærende kræfter, da kvindelandsholdet vandt OL i 2000 og 2004 samt EM-guld i 2002. Desuden har hun deltaget i danseprogrammet Vild med dans.

Katrine Fruelund bor sammen med sin mand og tre børn på en gård ved Randers.

Hun er indstillet i Østjylland, og hun vælges formelt som kandidat på et opstillingsmøde 5. december.

Venstres spidskandidat er Morten Løkkegaard, og indplaceringen af de øvrige kandidater sker på partiets EU-landsmøde 2. marts 2019.

Katrine Fruelund har haft en lang håndboldkarriere for blandt andet Randers HK, Viborg HK, og Leipzig i Tyskland samt ikke mindst på landsholdet. Foto: Annelene Petersen - Ritzau Scanpix

Blandt andre gruppeformand Søren Gade stiller op.