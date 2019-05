Oksekødspølse tilbagekaldes: Forbrugere kan få allergisk reaktion

Oksekødspølse, der er solgt i Lidl-butikker over hele landet, tilbagekaldes. Årsagen er, at emballagen ikke har nogen dansk mærkning af, at produktet indeholder sennep.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Læs også Med livet som indsats i letbanen: Ingen økonomi til hjertestartere

Det er kødpølsen af typen 'Sucuk – Tyrkisk-inspireret oksekødspølse med hvidløg', Lidl trækker tilbage.

Produktet indeholder allergenet sennep, men det fremgår kun på tysk.

Der mangler en dansk angivning af, at produktet indeholder allergenet sennep.

Oksekødspølsen Sucuk - Tyrkisk-inspireret oksekødspølse med hvidløg

Nettoindhold: 180 g

Produktionsdato: alle datoer

Best før: alle datoer

Varemærk: 1001 delights

Produktionsvirksomhed: zur Mühlengruppe Solgt i Lidl-butikker landet over Kilde: Fødevarestyrelsen

Derfor er der risiko for, at forbrugere med allergi over for sennep kan derfor få allergisk reaktion, hvis de spiser produktet

Der er tale om samtlige oksekødspølser, der er produceret, som tilbagekaldes. Der er nemlig ingen af dem, der har den korrekte angivning af fødevarer på emballagen.

Læs også Stram Kurs og Socialdemokratiet: Her er vi klar til at samarbejde

Hvis man har fået fingre i produktet, så råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt eller at kassere det.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du forholder dig til tilbagetrukne madvarer, så kan du se mere på Fødevarerstyrelsens hjemmeside.

Lidl i hele Danmark trækker oksekødpølse tilbage. Foto: Leonhard Foeger - Ritzau Scanpix