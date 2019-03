... og så var der cocktailparty på plejehjemmet

Farvestrålende drinks og gamle evergreens.

Det var hovedingredienserne, da produktionsskoleelever fra den lokale produktionsskole i Horsens torsdag stod bag baren til Plejecenter Nørrevangs cocktailparty.

Her inviterede plejecenteret beboerne til at genoplive festerne og fra deres unge dage.

- Beboerne får jo mulighed for at genoplive de fester, som de har været til. Så beboerne får vækket nogle minder og får nogle gode snakke om deres unge dage, fortæller aktivitetsmedarbejder Liz Langfeldt fra Plejecenter Nørrevang.

Glade beboere

Indbudt til cocktailfesten var beboerne på plejecenteret, og undervejs blev der både danset og skålet, som det hører sig til ved en fest. Beboer Birthe Bjerre var ved godt humør, selvom de forskellige cocktails blev serveret uden alkohol, der ikke går så godt med den medicin, nogle af beboerne får.

- Jeg synes, det er morsomt. Jeg er bare dybt skuffet over, at jeg ikke har fået en gin og tonic. Det er jo juice alt sammen. Jeg har aldrig været til et cocktailparty uden alkohol. Men ellers synes jeg, det er udmærket, griner Birthe Bjerre, der husker gin og tonic fra sin ungdom.

Der blev også vrikket med hofterne på plejecenter Nørrevang. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

Produktionsskole mixede cocktails

Det var den lokale produktionsskoles elever, der stod bag baren og doserede ingredienserne til de mange drinks, der blev skyllet ned.

En af dem var eleven Markus, der nød at være en del af festen på plejehjemmet.

- Jeg synes, det er fantastisk. Det er rigtig fedt, at vi som unge mennesker kan få et indblik i, hvordan de ældre mennesker lever her på plejehjemmet og få en god snak med dem, lyder det fra ham.

En af beboerne på plejehjemmet kunne huske øl-priserne fra da han var ung. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

Det er heller ikke nogen hemmelig, at arrangementet, ud over at skal være en hyggelig oplevelse for alle, også skal styrke relationen generationerne imellem.

Og så er der måske en mulighed for, at de unge mennesker kunne få lyst til at arbejde med de ældre og uddanne sig indenfor ældreområdet, fortæller Liz Langfeldt.

Festlighederne varede i alt et par timer.

