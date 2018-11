Øv-vejr i sigte: Masser af regn til Østjylland i weekenden

Til en afveksling er det ikke skyet lørdag morgen, men i stedet blot overskyet. Først på dagen er der også udsigt til enkelte solstrejf, men det er en stakket frist.

For herefter tyder alt på, at det hele bliver lidt mere trist og kedeligt.

- Et regnvejr sørger for, at det bliver mest gråt og vådt i løbet af dagen. Til gengæld også opholdsvejr ind imellem, og det bliver lunt med temperaturer på 10-11 grader, siger vejrvært på TV2 Vejret, Ellen Nybo Hansson.

Det lune vejr holder ved søndag, men skyerne ser ikke ud til at holde på vandet.

Ustadigt vejr præger billedet

- Søndag bliver også våd, og der er endda udsigt til mere massivt regnvejr, lyder den triste melding fra vejrværten.

Først mandag morgen og formiddag er der igen udsigt til mere vedvarende tørvejr, men det holder så igen heller ikke ved.

Først onsdag er der igen udsigt til solen, og herefter tyder meget så på, at der kommer en periode med mere stabilt vejr. Ellen Nybo Hansson, vejrvært

I løbet af aftenen trænger et nyt regnvejr nemlig ind over landsdelen, som hænger ved det meste af tirsdagen.

- Først onsdag er der igen udsigt til solen, og herefter tyder meget så på, at der kommer en periode med mere stabilt vejr, siger Ellen Nybo Hansson.