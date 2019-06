Østrigsk midtbanespiller slutter sig til Randers

Superligaklubben Randers FC mistede efter sæsonen midtbanespilleren Nicolai Poulsen, der tog til AGF, men nu har klubben fundet en ny mand til pladsen.

Randers har nemlig hentet den 27-årige østriger Simon Piesinger, som har skrevet under på en toårig kontrakt i Randers.

Det skriver Randers på sin hjemmeside.

Har luret længe

Ifølge Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen, har Piesinger chance for at blive en succes med det samme i Kronjylland.

- Vi har igennem længere tid haft kig på Simon, og vi er glade for, at det er lykkedes at få ham til klubben.

- Han er en dygtig spiller, som er fysisk stærk, tør gå ind i duellerne og har gode kompetencer i hovedspillet i felterne, siger Pedersen til klubbens hjemmeside.

- Atypisk for en spiller af hans størrelse er han dog også rigtig god med bolden. Han er i god form, da han har spillet i foråret, så han byder sig til med det samme.

Var ikke i tvivl

Piesinger har spillet i østrigske klubber som Innsbruck, Sturm Graz og senest Rheindorf Altach. Derudover har han 11 U21-landskampe for Østrig på cv'et.

- Jeg har spillet hele min karriere i Østrig, så da jeg fik denne mulighed, var jeg ikke i tvivl. Det er en god liga, og jeg glæder mig til at vise mine kvaliteter til fansene.

- Jeg kender Marvin Egho, som har fortalt mange gode ting om klubben, så jeg glæder mig til at komme i gang og være med til at skabe de bedst mulige resultater for Randers FC, siger den centrale midtbanespiller, som får rygnummer 8 i Randers.

