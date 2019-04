Østjyske tog mod København kører kun til Odense

OPDATERET: DSB oplyser klokken otte, at der kører et enkelt tog i timen mellem Odense og Slagelse.

En omfattende strejke har ramt togtrafikken mandag morgen. Der kører derfor ingen tog på Sjælland frem til klokken ti.

Det betyder også, at det ikke er muligt at tage fjerntoget fra Østjylland til København.

Det oplyser DSB til TV2 Østjylland.

Skal du nå et fly i Københavns Lufthavn, vil jeg anbefale, at du tager fat i vores kundeservice. Tony Bispeskov, informationschef i DSB

- For østjyderne betyder det, at de skal hoppe af toget på Fyn. For her vender toget om og kører tilbage. Det er ikke muligt at tage toget videre østpå fra Odense, og herfra bliver pendlerne nødt til at finde alternative veje, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Ingen togbusser

DSB oplyser samtidig, at der ikke vil blive indsat togbusser som erstatning.

- Skal du nå et fly i Københavns Lufthavn, vil jeg anbefale, at du tager fat i vores kundeservice. Så forsøger vi at finde en løsning derfra, siger Tony Bispeskov.

Da det er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, ved DSB endnu ikke, hvornår østjyderne kan regne med, at fjerntogene kører hele vejen til København.

Der kører i øjeblikket ingen S-tog eller tog på Sjælland samt mellem København H og Odense.



Det skyldes en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.



- Vi håber naturligvis, at folk er tilbage på arbejde hurtigst muligt, men da togene allerede har stået stille i et stykke tid på Sjælland, vil der naturligvis gå noget tid, før togdriften igen er normal, lyder det videre fra Tony Bispeskov.

Til TV2 oplyser de strejkende, at strejken fortsætter til klokken 15.

DSB opfordrer de rejsende til at holde sig opdateret på Rejseplanen.dk.