Østjyske politikere: Det er ikke afgørende, om der findes regioner

Regeringen vil gennem 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge. Hans ord blev tolket som tegn på, at regionerne kan være på vej til at blive skrottet eller ændret. Det vil statsministeren dog ikke kommentere direkte på.

- Hvad det betyder for regionerne nationalt, må vi vende tilbage til, når regeringen kommer med sit udspil. Det er ikke dér, det starter. Det starter med mig, i det nære, siger Lars Løkke Rasmussen (V) ifølge Ritzau.

Politisk ordfører i Venstre, Britt Bager (V) sætter lidt flere ord på:

- Som regering har vi et ansvar for hele tiden at se ind i vores systemer og gå dem efter og sørge for at de fungerer. Vi skal ikke være systembevarende. Vi skal være systemudfordrende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Som patient er man ligeglad

TV2 Østjylland bad tre folketingspolitikere valgt i Østjylland forholde sig til, hvordan de ser på regionernes fremtid.

Ifølge Morten Østergaard, der er formand for Radikale Venstre og valgt i Østjylland, er det ikke afgørende for den enkelte, om det hedder et regionshospital eller et statshospital og det er derfor heller ikke det afgørende for partiet.

- Som patient og pårørende er man jo ligeglad med, om det er et regionshospital eller et statshospital, man er på. Det, der er afgørende, er, at vi får et bedre og mere sammenhængende patientforløb. Det er det, vi vil møde regeringen med, siger han.

Bekymret SF´er

Helt så nonchalant er Kirsten Normann Andersen fra SF ikke. Hun mener ikke, at det løser noget at ændre på strukturen i sundhedssystemet. Så hos hende vækkede ordene i statsministerens åbningstale mest af alt bekymring.

- Jeg er mildest talt bekymret for regionerne, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg tror ikke, man løser problemerne med endnu flere store strukturændringer. Man løser problemerne, ved at løse problemerne og det er ingen hemmelighed, at sygehusene har manglet penge i rigtig mange år og det synes jeg, vi skal gøre noget ved.

Ujævn behandling

Statsministerens partifælde Britt Bager er naturligvis helt på linje med statsministerens udtalelser i åbningstalen. Hun mener, at der er plads til forbedring i sundhedssystemet.

- Man får bedre behandling i nogle regioner end andre. Og når man bliver udskrevet fra et hospital i regionen og skal hjem og have pleje af kommunen, så er der nogle gange nogle ting, som falder ned mellem to stole. Det vil vi gerne se nærmere på, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Jeg synes, vi skal sikre os, at når man bliver udskrevet fra et hospital og skal videre, så er man sikret, at kommunen er klar til at tage over. Det er et sted, hvor jeg synes, der er plads til forbedring.