Østjyske narkohandlere ryger direkte i spjældet - får 6,5 års fængsel

I løbet af de seneste 14 dage har Østjyllands Politi anholdt fire forskellige mænd, som nu er blevet dømt for at handle med narko.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fire forskellige narkohandlere kommer fra Thorsager, Randers og Aarhus. Samlet er de blevet idømt seks et halvt års fængsel.

Får straksdom

Alle fire narkohandlere har fået en såkaldt straksdom. Det vil sige, at de har fået deres dom og er blevet sendt i fængsel dagen efter, de blev anholdt.

Den slags lyndomme kan man bruge i sager, hvor der er klare beviser, og gerningsmanden erkender.

- Seneste mand i rækken var en 22-årig mand fra Aarhus, som vores specialpatrulje besøgte. Han var ikke hjemme, så betjentene skaffede sig selv adgang. Inde i lejligheden fandt de en del kokain og flere tusinde kroner i kontanter. Da den 22-årige kort efter dukkede op, blev han derfor anholdt og sigtet for narkosalg, skriver Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

I retten erkendte den 22-årige mand, at han havde solgt kokain siden begyndelsen af 2018. Det gav ham en straksdom på halvandet års fængsel.

Straffes hårdt

Østjyllands politi tager narkohandel meget alvorligt, og ifølge dem har den 22-årige mand fået en hård straf.

- Salg af hård narko bliver taget meget alvorligt, så selvom den 22-årige er en almindelig ung mand, vi ikke kendte i forvejen, så klappede fælden altså hårdt, skriver Østjyllands Politi.

Det samme gør sig gældende for de tre øvrige mænd, som er blevet dømt for at sælge narko.

Her er der tale om en 42-årig mand, som har fået to års fængsel for at ville sælge et kilo amfetamin, en 36-årig mand, som har fået halvandet år for at sælge MDMA og en 40-årig mand, som også skal sidde halvandet år i fængsel for at sælge amfetamin.

- Vi fortsætter vores indsats for at få narkoen væk fra de østjyske gader og få sælgerne i fængsel, skriver politiet.

