Østjyske kommuner godkender aftale om mere brandsikkerhed

I disse dage bliver der sat underskifter på en aftale mellem Skanderborg, Odder og Samsø Kommune. Det er et samarbejde om at øge brandsikkerheden i kommunerne.

- Det, vi gjorde, var at starte en henvendelse op til Østjyllands Brandvæsen. Vi ville gerne lave en aftale som Aarhus Kommune. Det aftalte vi i samarbejde med Samsø og Skanderborg, fortæller Casper Grønborg fra Teknik og Miljø i Odder Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Her henviser han til, at man allerede fører ekstra tilsyn i Aarhus Kommune i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen.

Samarbejdet har været planlagt siden slutningen af 2018, men nu er aftalen altså godkendt og klar til at blive underskrevet. Casper Grønborg beskriver aftalen som en taburet med tre ben.

- Vi har et ekstraordinært brandsyn alle de steder, hvor der er sårbare borgere. Det andet ben er, at vi uddanner vores ledere og vores tekniske service personale. De får et kursus i anvendelse af bygningerne. Det tredje ben er, at vi kan trække på Østjyllands Brandvæsen, når vi er i tvivl, forklarer han.

Umiddelbart betyder den det, at vi kan få rettet op, hvis der er nogle ting, der kan gøres bedre. Casper Grønborg, Teknik og Miljø, Odder Kommune

Indsatsen i Samsø Kommune bliver ligeledes hos byens svage borgere.

- Vi får lavet et ekstra brandsyn på vores plejecenter. Det giver en ekstra tryghed, at vi får Østjyllands Brandvæsen til at lave et ekstraordinært syn. På Samsø har vi kun et plejecenter, men vi får også brandsyn i vores store dagplejer, siger Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef i Samsø Kommune.

Aftalen sker som en konsekvens af en brand på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro på Norddjursland tilbage i august 2018. Og i Odder Kommune tror de på, at det får positiv betydning.

- Umiddelbart betyder den det, at vi kan få rettet op, hvis der er nogle ting, der kan gøres bedre. Så tager vi de mest alvorlige ting først. Det er vigtigt at sige, at der kan være lovlige forhold, som bare ikke er hensigtsmæssige, udtaler Casper Grønborg.

Løfter i flok

Samarbejdet mellem Samsø, Skanderborg og Odder er en beslutning, som de på Samsø er sikre på, at alle tre kommuner får god gavn af.

- Vi er bittesmå på Samsø, så det er dels for at få noget erfaring, vi kan udveksle med vores nabokommuner, og så er vi fælles om at løfte den ekstra økonomiske omkostning, siger Søren Stensgaard til TV2 ØSTJYLLAND.

Og fordelene er de enige i hos Odder Kommune.

- Vi er alle tre små kommuner, så det var smart at gå sammen, udtaler Casper Grønborg.

Det er dels for at få noget erfaring, vi kan udveksle med vores nabokommuner Søren Stensgaard, teknisk forvaltningschef, Samsø Kommune

Når aftalen er underskrevet i alle tre kommuner, kan borgerne inden længe forvente, at de nye tiltag træder i kræft.

- Jeg forventer, at de første runder af brandsyn sker her i efteråret. Det skal tilrettelægges, så vi ikke forstyrrer driften, når personalet skal efteruddannes, siger Søren Stensgaard.

Det samme gælder for Odder Kommune.

- Det begynder hurtigst muligt. Aftalen er, at det går i gang stort set med det samme, siger Casper Grønborg.