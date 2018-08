Østjyske kommuner afslører snyd for millioner

Snyd med børnebidrag, friplads i daginstitutioner, kontanthjælp eller boligstøtte. Flere millioner kroner skal tilbage til kommunekasserne efter målrettede kontroller mod socialt snyd.

TV2 ØSTJYLLAND har fået indsigt i tal fra seks østjyske kommuner, som viser, at der samlet i 2017 blev afsløret snyd for 38 millioner kroner.

I landsdelens største kommune, Aarhus, fandt kontrolgrupper i 2017 uberettigede sociale ydelser for samlet 15,3 millioner kroner. Det er det største beløb, kommunen hidtil har skrabet sammen på et år.

Hos Aarhus Kommune har man sat ind med en mere målrettet indsats, for at sikre sig, at borgere ikke modtager uberettigede ydelser. Man har to kontrolgrupper, der afslører snyd med fx. Børnebidrag, boligsikring og friplads i daginstitutioner. Og der ligger en grundlæggende motivation bag dette.

- Det hele drejer sig om retsbevidsthed og rets følelse, det er vigtigt for et samfund, at man føler, at tingene går rigtigt for sig, og man får det, man er berettiget til, hverken mere eller mindre. Både for dem, der får ydelserne og for alle andre borgere, siger Finn Bruun Ravnsbæk, chef for backoffice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dialogen er uproblematisk

Rent praktisk foregår indsatsen således, at myndigheder eller privatpersoner indberetter en ydelsesmodtager, og så tjekker kommunen op på dette. Finn Bruun Ravnsbæk har et bud på, hvorfor det er lykkedes at rejse tilbagekrav.

- Det gør vi, fordi vi griber ind med det samme. Så snart vi hører noget, så går vi i gang, og vi får dialog med borgeren, og vi sikrer, at vi får stoppet de ydelser, der er, siger han.

Så skal folk vide, at de ikke kan komme igennem med at snyde og få ydelser af den grund Nina von Hielmcrone, Lektor, Aalborg Universitet

Et af de tiltag, som kommunen også har gjort brug af siden 2013, er at samarbejde med boligforeninger om at komme de såkaldte fædrehoteller. Kommunen samarbejder blandt andet med foreningen Østjysk Bolig, og det fungerer ifølge direktør, Allan Søstrøm, hensigtsmæssigt.

- Når vi får en anmeldelse fra Aarhus Kommune, om at der er en bolig, hvor der er flere anmeldt, end der egentlig skal være. Så tager vi kontakten til lejerne, og det skal gerne være afsluttet inden for tre uger. Folk kan som regel godt se, at det er forkert, og de vil ikke selv fanges af det. Det er ret uproblematisk for os, siger Allan Søstrøm.

Fædrehoteller Husstande, hvor der bor for mange beboere pr. antal rum, og som bruges til dækadresser, så man kan modtage flere offentlige ydelser, selvom man fortsat bliver boende hos familien på den oprindelige adresse.

Vigtig indsats

Efter en rundspørge, som TV2 ØSTJYLLAND har foretaget, viser det sig, at seks østjyske kommuner har samlet omkring 38 millioner kroner ved at afsløre snyd med ydelser.

Ifølge Lektor ved Juridisk Institut på Aalborg Universitet, Nina von Hielmcrone, så er det meget vigtigt, at kommunen gør en indsats for snyd med ydelser.

Jeg er også sikker på, at det er blevet vanskeligere at være social bedrager i Aarhus Finn Bruun Ravnsbæk, chef backoffice, Aarhus Kommune

- For det første, så skal folk vide, at de ikke kan komme igennem med at snyde og få ydelser af den grund, og så er det meget vigtigt, at vi alle sammen har tillid til, at når folk får ydelser, som kommer fra vores skattepenge, så er det dem, som de er berettigede til, siger hun.

I Aarhus Kommune fortsætter man arbejdet mod socialt snyd.

- Vi arbejder hele tiden på, om vi kan lave nye tiltag ift. at sikre, at borgerne ikke snyder. Jeg tror, at det er en lille del af snyd, man reelt opdager. Jeg ved ikke, hvor meget det reelt er. Men jeg er også sikker på, at det er blevet vanskeligere at være social bedrager i Aarhus, siger Finn Bruun Ravnsbæk.

