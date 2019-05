Østjyske kandidater venter i spænding på personlige stemmetal

11 kandidater er ’meget sikre’ på at komme ind i Europa Parlamentet efter søndagens valg i Danmark.

Det viser en prognose fra Megafon lavet for TV 2.

Enhedslisten - Nikolaj Villumsen

Én af de 11 sikre kandidater, er Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten. Det er første gang Enhedslisten stiller op til Europaparlamentet, og det er første gang de har fået et mandat. Da der opstilles på partiliste, vil det enlige mandat næsten med sikkerhed gå til spidskandidat og folketingsmedlem Nikolaj Villumsen, som stiller op I Østjyllands Storkreds.

Nikolaj Villumsen er spidskandidat for Enhedslisten, som for første gang er valgt ind i Europaparlamentet. Foto: Folketinget

- Jeg er helt fantastisk glad for, at det lykkedes enhedslisten at blive valgt ind. Det giver os jo en unik chance for os for at kæmpe for den grønne omstilling, siger Nikolaj Villumsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er første gang Enhedslisten stiller op til Europaparlamentet. Tidligere har de haft et samarbejde med Folkebevægelsen mod EU, der ikke fik noget mandat denne gang.

Læs også Karsten har været valgstyrer samme sted i over 25 år: Snart lukker det

- Jeg har kæmpet benhårdt for det den seneste måned, og jeg er stolt over at blive valgt. Enhedslisten kommer til at føre den samme politik i EU, som vi har gjort i Folketinget, og vi vil især knokle for den grønne omstilling, siger han.

Nikolaj Villumsen stiller op som folketingskandidat i Østjyllands Storkreds, men nu hvor han med stor sandsynlighed er valgt ind i Europaparlamentet for Enhedslisten stiller han ikke op som folketingskandidat. I stedet træder Søren Egge til.

I praksis vil Nikolaj Villumsen dog fortsat stå på listen til folketingsvalget, fordi det er for sent frasige sig sin plads. Hvis han alligevel skulle få nogle stemmer, vil disse stemmer gå videre til Søren Egge.

Søren Egge (tv.) stiller op som folketingskandidat i Østjyllands Sotrkreds i stedet for Nikolaj Villumsen (th.).

Det Radikale Venstre - Karen Melchior

En anden sikker kandidat er Karen Melchior fra Det Radikale Venstre. Hun er folketingskandidat i Østjyllands Storkreds i Horsenskredsen.

Læs også Russisk politiker overværer EP-valg: Vil lære af dansk demokrati

Hun har dog tidligere udtalt, at hun ikke vil stille op som folketingskandidat, hvis hun bliver valgt ind i Europaparlamentet, og det tyder meget på lige nu. TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior, men det er endnu ikke lykkes.

Karen Melchior bliver tilsyneladende valgt ind i Europaparlamentet sammen med Morten Helveg Petersen.

De radikale fik ét mandat ved sidste valg, da Morten Helveg Petersen blev valgt ind. Siden kom Jens Rohde til, da han skiftede til partiet fra Venstre.

Ved dette valg sikrede paritet sig to mandater, og ifølge prognosen skal Karen Melchior i Europaparlamentet sammen med Morten Helveg Petersen, som dermed er blevet genvalgt.

13:50 VIDEO: Den 21. maj deltog Karen Melchior i en debat om Aarhus Lufthavn. Luk video

Socialdemokratiet – Niels Fuglsang: Det er nervepirende

Kandidaterne til de tre sidste pladser må vente på den endelige optælling af personlige stemmer, før de kender deres skæbne. Heriblandt er Niels Fuglsang fra Socialdemokratiet. Han er bosat i Aarhus, og venter i spænding.

- Det er meget nervepirrende, og jeg håber på det bedste. Jeg tør ikke sige for meget eller tro for meget. Lige nu kan jeg ikke gøre andet end at vente, siger Niels Fuglsang til TV2 ØSTJYLLAND.

Niels Fuglsang har nerverne helt ude på tøjet i dag, mandag, hvor de personlige stemmer bliver talt op. Foto: Socialdemokratiet

Niels Fuglsang stiller kun op til Eurpaparlamentet, og hvis han bliver valgt ind, vil han kæmpe for den grønne omstilling og vedvarende energi, som han mener, vil komme østjyderne til gode.

- Jeg vil komme til at kæmpe den grønne sag. Jeg vil øge målsætningen for EU, og i Østjylland er vi førende inden for vedvarende energi, så det vil også være en østjysk sag, som vil komme arbejdspladser her i landsdelen til gode, siger Niels Fuglsang.

Stemmerne er formentlig talt op sidst på eftermiddagen.

Hos Socialdemokratiet er det hel sikkert, at Jeppe Kofoed og Christel Schaldemose vælges ind i Europaparlamentet. Ifølge prognosen skal partiets tredje mandat findes mellem Niels Fuglsang, Marianne Vind og Morten Klessen.

Læs også Politiker: Absurd og forskruet at der ikke er miljøafgifter på flyrejser