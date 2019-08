To østjyske håndværkere vinder stor pris i Rusland

To unge østjyder har fået overrakt ’Medallion for Excellence’ til Worldskills, der blev afholdt i Kazan i Rusland, hvor mere end 1300 personer fra 63 forskellige lande deltog.

En medalje, der gives til personer i den absolutte top af deres konkurrence.

Kamilla Højrup fra Østbirk deltog i konkurrencen for bygningsmalere, mens Casper Rasmussen fra Kjellerup deltog i konkurrencen for industriteknikere.

- Det er kæmpe stort at være nået hertil. Det er hårdt, når man står i det, men så fedt på den anden side, siger Kamilla.

Casper er enig, og kan tydeligt se, at det ikke kun er en medalje, han får med derfra.

- Jeg har fået bedre selvtillid. Jeg har gennemgået en personlig udvikling. Jeg har rykket grænser og lært mig selv bedre at kende. Jeg har set, hvad jeg egentligt kan holde til, siger Casper.

Casper Rasmussen fik en medalje, særligt for hans evne til at holde hovedet koldt i pressede situationer. Foto: Privat foto

Kunne gøre tingene i søvne

Kamilla har blandt andet skulle male på øjemål, hvor selv en milimeterfejl trækker ned. Hun har også skulle male forskellige overflader på tid - her vandt hun, og kan nu kalde sig verdens hurtigste maler.

Casper har fremstillet forskellige emner i metal. Via et computerprogram skærer han i metallet og laver værktøjsbaner. Det kræver stor præcisision, for de arbejder nemlig inden for hundrededele af en milimeter. Det svarer til tykkelsen på et hårstrå, der er foldet otte gange.

Kamilla skulle blandt andet male i frihånd. Til højre kan du se det færdige resultat. Foto: Privat foto

Begge fået tildelt medaljen for deres ekstraordinære indsats i konkurrencerne. Man får medaljen, hvis man har opnået et antal point i den absolutte top, men uden at nå første, anden eller tredje pladsen.

Og det har krævet hårdt arbejde for både Casper og Kamilla at få den ærefulde medalje med hjem.

- Jeg har trænet, til jeg kunne gøre tingene i søvne. Det har krævet meget, både faglig dygtighed og en mental robusthed, så man kan klare presset, siger Casper på 21.

Kamilla, der også er 21 år, bakker ham op.

- Det har krævet en hel del træning og en god mængde dedikation, siger hun.

Det hele værd

Selvom det har krævet hårdt arbejde og mange timer i træningslokalerne, er de ikke et sekund i tvivl om, at det har været det hele værd. Og for Casper er budskabet klart.

- Hårdt arbejde betaler sig.

Casper arbejder på en såkaldt CNC-maskine, man kan bruge til at lave emner i metal.

Kamilla endte på en tiende plads i konkurrencen for bygningsmalere, mens Casper fik en syvende plads i hans felt.

I morgen går turen hjem fra Rusland til Østjylland, hvor deres hverdag igen starter op som henholdsvis maler og industrimekaniker.