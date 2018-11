Østjyske gymnasieelever støtter unge i Grønland

I dag er der Operation Dagsværk. Det betyder, at tusindvis af elever på landets ungdomsuddannelser har byttet skoledagen ud med en arbejdsdag i deres lokalsamfund for at støtte et velgørende uddannelsesprojekt.

Jeg synes, det er fedt, at vi kan give en dag af vores uddannelse, når der er unge ude i verden, som ikke har de samme muligheder som os. Tilde Hedevang, elev, Aarhus Gymnasium

Årets projekt går ud på at styrke unge i Grønland, så de bliver klædt på til selv at skabe de forandringer, som de ønsker. Det kan være alt fra sociale aktiviteter til at give de unge en større stemme i lokalsamfundet.

Det har to østjyske gymnasieelever valgt at tage del i.

- Jeg synes, det er fedt, at vi kan give en dag af vores uddannelse, når der er unge ude i verden, som ikke har de samme muligheder som os, fortæller Tilde Hedevang, der går i 3.G op Aarhus Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pakker mandler og skumfiduser til et godt formål

Sammen med sin klassekammerat, Camille Bonnard, arbejder Tilde Hedevang derfor dagen igennem på julestuen Topkjær i Skejby.

- De skal pakke mandler og lave skumfiduser. Og så skal de gøre stalden ren, så den kan være klar til æbleskiver og gløgg om 14 dage, lyder det fra Bente Hedevang til TV2 ØSTJYLLAND. Hun er indehaver af julestuen og i dag pigernes arbejdsgiver.

Bente Hedevang lærer pigerne, hvordan de skal pakke skumfiduserne.

Hun har valgt at 'ansætte' dem, da hun mener, det er vigtigt, at ungdommen får en bevidsthed om, hvad der sker ude i verden. Og det lader til at have båret frugt.

- Der er jo mange af dem, som har selvværdsproblemer og ikke tror på sig selv, så man vil selvfølgelig gerne have, at de får en masse hjælp, siger Camille Bonnard, der også går i 3.G på Aarhus Gymnasium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dejligt at støtte et godt formål

Selvom dagen står på arbejde, og Bente Hedevang gerne hønser lidt med pigerne, så er de alligevel godt tilfredse med, at de har valgt at deltage i projektet.

Nogle opgaver er jo federe end andre, men når man ved, at det går til et godt formål, og vi har hinanden, som vi kan gå at hygge med, så gør det ikke så meget. Tilde Hedevang, elev, Aarhus Gymnasium

- Jeg tror, at uanset hvad vi bliver sat til, så skal vi nok sørge for, at det bliver sjovt. Nogle opgaver er jo federe end andre, men når man ved, at det går til et godt formål, og vi har hinanden, som vi kan gå at hygge med, så gør det ikke så meget, siger Tilde Hedevang.

Det er Ungdommens Røde Kors og Røde Kors i Grønland, som står for projektet. Og det er helt unikt, at Operation Dagsværk i år fokuserer på et projekt mod nord.