Østjyske folketingspolitikere klar til at diskutere økonomisk håndsrækning til AUH

Torsdag kom det frem, at det nye supersygehus i Aarhus mangler yderligere en milliard kroner. Ekstraregningen kommer, fordi det har været dyrere end forventet at flytte alle byens hospitalsafdelinger til de nye bygninger i Skejby.

- Der er kommet uforudsete ting. Sygehuset er færdigt og byggeriet har holdt budgettet, men der har været forsinkelser undervejs, som har betydet, at afdelinger har måttet vente med at flytte, til det nye var klar, og så har vi i den periode betalt dobbelt husleje, forklarer Hanne Roed (R), der er næstformand i regionsrådet Region Midtjylland.

- Det har tynget os i knæ og vi kan ikke tage pengene fra den almindelige drift, for der er vi allerede presset i knæ, siger hun.

Råb om hjælp

Budgetoverskridelsen på en milliard kroner kommer oveni de allerede udmeldte spareplaner på 325 millioner kroner og det fik først på dagen torsdag, regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til at råbe på hjælp.

Han ville have regeringen til at betale 600 millioner af den milliardstore flytteregning, fordi det nye supersygehus ellers ikke vil kunne overholde behandlingsgarantien.

Og nu lader det til at hans råb bliver hørt. Sådan delvist i hvert fald.

Vil kigge på det

Venstre vil ikke love noget og har heller ikke en chek på 600 millioner kroner klar. Men partiet er heller ikke afvisende over for at hjælpe sygehuset.

- Vi er klar til at kigge på det. For med det velfærdsløft, vi har lanceret, så er der flere penge til sundhed og derfor må vi finde en løsning, siger Michael Aastrup Jensen (V), der sidder i folketinget for Venstre.

- Det er vigtigt, at patienterne kommer i centrum. Det er vigtigt, at behandlingsgarantien opretholdes og at der ikke er nogen, der kommer i klemme. Derfor skal vi selvfølgelig tage en diskussion om det her, så vi får sørget for at der ikke er nogen patienter, der lider.

To milliarder om året

Modparten hos Socialdemokraterne står også parat med penge, men vil ikke her og nu love at øremærke dem til supersygehuset i Skejby.

- Det er utrolig vigtigt for os at bevare et rigtig nært, trygt sundhedssystem, som vi alle sammen kan regne med, når vi har brug for det, siger Leif Lahn Jensen (S), der er medlem af folketinget for Socialdemokraterne.

- Vi vil hvert år frem til 2025 give to milliarder om året til sundhedsssytemet, for vi kan se at det trænger til penge.