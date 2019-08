Østjyske elever bor på skoleskib: Har tre tryk på bruseren til bad

Aarhus Havn bugner af skoleskibe fra mere end 30 lande, der dyster i kapsejlads. Der er nemlig Tall Ship Races i Aarhus.

På det danske skoleskib Georg Stage er to østjyske elever ombord.

Her har de to elever hver sit nummer. Maja Birkmand fra Samsø har nummer 33.

- Det her vores pindekasse, hvor man kan få et overblik over alle eleverne. Jeg tager pinden op, når jeg går væk fra skibet, så kan de andre se, at jeg ikke er her mere, siger Maja Birkmand.

På pindekassen kan man se en pind for hver elev.

Tre tryk på bruseren

Eleverne lever et lidt anderledes og primitivt liv på skoleskibet. Der er plads til 63 elever på skibet. Der hvor Signe Amdi Bastiansen sover, er der plads til 42 elever, som sover i samme rum. I rummet har de hver sin hængekøje, som er tætpakket.

Man kan godt blive søsyg, men det går over igen. Signe Amdi Bastiansen, dækselever, Georg Stage

- Man kan godt blive søsyg, men det går over igen. Det er noget, man skal vende sig til, når man er til søs, siger siger Signe Amdi Bastiansen, der er dækselev fra Grenå.

00:55 VIDEO: Se det mexicanske skoleskib komme syngende ind til havnen her. Luk video

Hængekøjen bliver pakket sammen igen om morgenen.

- Om morgenen når vi står op, så har vi et kvarter til at pakke vores køje sammen, til at tage tøj på og stå klar til mønstring.

Når eleverne står op om morgenen og skal i bad, har de tre tryk på bruseren. Så et bad tager kun et minut.

- Vi går i bad hver tredje dag, så det gælder om hurtigt at gøre sig våd, få sæbet sig ind og skyllet sig af. Det er fedt at prøve noget mere alternativt.

Soveposerne bliver tætpakket hver morgen og lagt ind her.

Styrer skibet

Udover at styre skibet, så har eleverne undervisning, hvor de lærer en masse forskelligt om skibet.

- Vi lærer rigtig mange ting. Vi har blandt andet timer i motorlære, navigation og skibsteknik. I bund og grund lærer vi at sejle et skib og lære, hvordan alt hænger sammen.

Eleverne får lov til at prøve kræfter med at styre skibet.

- Det er sjovt og grænseoverskridende. Mega fedt at få lov til at stå ved roret og føle, at man har en kæmpe power, siger Signe Amdi Bastiansen.

