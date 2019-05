Østjyske borgmestre vil ikke have minimumsnormeringer

De seneste dage har billeder fra TV 2’s dokumentar ”Daginstitutioner bag facaden” afsløret stærkt kritisable forhold i københavnske børneinstitutioner.

TV2 har siden spurgt landets borgmestre, om de ønsker at indføre minimumsnormeringer, hvis de selv skal betale for det. Af dem, som har svaret, takker et flertal af borgmestrene nej.

I TV 2-dokumentaren "Daginstitutioner bag facaden" kom det frem, at 22 københavnske institutioner har fået røde, kritiske anmærkninger for sociale relationer mellem børn og voksne i 2018

I Østjylland er mindst seks ud af ti borgmestre imod. En af dem er Silkeborgs borgmester Steen Vindum (V).

- Minimumsnormeringer er en dårlig idé. Jeg tænker, at det er os lokalt valgte politikere, der har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der presser sig på, og hvordan vi skal prioritere, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal ske et løft nu. Vi er simpelthen nået til et punkt nu, hvor det grænser sig til omsorgssvigt. Mette Lejel, forælder, Randers

Flere gange i løbet af foråret har forældre ellers været på gaden for at demonstrere for minimumsnormeringer. Blandt andet var der i Østjylland demonstrationer i Aarhus, Grenaa og Randers.

TV2 ØSTJYLLAND har i dag talt med flere borgmestre, for at høre, om de er for eller imod minimumsnormeringer. To af dem ved ikke, om de er for eller imod, og borgmestrene i Aarhus og Randers er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

Men langt de fleste ønsker altså ikke et lovkrav om et bestemt antal pædagoger i daginstitutionerne.

- Jeg synes, de enkelte institutioner selv skal have mulighed for at bestemme personalesammensætningen i deres egne institutioner, lyder det fra borgmester i Odder Kommune, Uffe Jensen (V).

I går kunne vi på TV2 ØSTJYLLAND fortælle om en mor fra Randers, der er bekymret for, om der bliver passet godt nok på hendes barn i børnehaven. Mette Lejel ønsker sig inderligt, at der bliver indført minimumsnormeringer.

- Der skal ske et løft nu. Vi er simpelthen nået til et punkt nu, hvor det grænser sig til omsorgssvigt, siger Mette Lejel til TV2 ØSTJYLLAND.

Ekspert: Minimumsnormeringer kan være en del af løsningen

Ifølge Andreas Rasch-Christensen, der har forsket i dagtilbud de seneste fire år, så skal man ikke være bekymret som forældre - heller ikke selvom der mange steder ikke er voksne nok.

- Jeg synes ikke, man som forælder generelt skal være bekymret for at aflevere sine børn i vuggestuen eller børnehave. Man skal være opmærksom og have dialog med institutionen, men generelt bekymret synes jeg ikke, der er grund til at være, siger Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College til TV2 ØSTJYLLAND.

Forskeren mener også, at det kræver, at kommunerne ved, hvad der rent faktisk foregår i institutionerne, hvis de skal kunne gribe ordentligt ind. Og så kan minimumsnormeringer også være en del af løsningen.

- Det kan det godt. Vi har brug for flere voksne i dagtilbuddene, og vi har brug for bedre uddannede voksne. Men det er selvfølgelig ikke den eneste vej. En kommune kan også håndtere det uden en minimumsnormering, hvis man går ind og kigger på den enkelte institution, siger Andreas Rasch-Christensen.

