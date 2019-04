Østjysk virksomhed leverer klimavenlige kølere til hele verden

Hos virksomheden Advansor elsker de CO2. Altså, så længe det er inde i deres køleanlæg. De laver nemlig kølesystemer til kølediske i supermarkeder verden over. Og midlet, de bruger til at holde varerene friske og kolde, er såmænd CO2.

Og CO2 må siges at være et molekyle, der har fået en noget negativ klang, men Advansors arbejde med det naturlige kølemiddel indebærer ikke en forøgelse af mængden.

CO2 er jo fint i vores atmosfære i den rigtige mængde. Udfordringen er, hvis der bliver lukket for meget ud i atmosfæren, og det skaber den her drivhuseffekt. Steffen Max Høgh, bæredygtighedsekspert, Bæredygtig Business

Det går nærmere ud på at ”låne” det allerede eksisterende stof i atmosfæren.

Det er kølerne bag kølerne, som Advansor producerer. De sørger for, at kølediskene holder bøfferne kolde.

- Når det slipper ud af køleanlægget på et tidspunkt, så har det bare en entil-en-effekt. Det mest almindeligt brugte kølemiddel i dag er de kemiske. Det har 4.000 gange effekt. Så når der slipper et kilo ud af normalt kølemiddel, så svarer det til at køre 30.000 kilometer i en almindelig familiebil, siger Kristian Breitenbauch, der er direktør i Advansor.

CO2 er det eneste kølemiddel, der på denne måde kan være helt neutralt.

Med deres klimavenlige tiltag lever Advansor op til FNs verdensmål nummer 13, der går ud på at bekæmpe klimaforandringer.

Og en af gevinsterne ved at bruge det i anlæggene er, at man på den måde kan udfase skadelige kemikalier som freon.

- CO2 er jo fint i vores atmosfære i den rigtige mængde. Udfordringen er, hvis der bliver lukket for meget ud i atmosfæren, og det skaber den her drivhuseffekt. Så når Advansor bruger CO2 i stedet for freon, så er det rigtig positivt, siger Steffen Max Høgh, der er bæredygtighedsekspert hos Bæredygtig Business.

Iføle Kristian Breitenbauch har Advansor kun en plads på den lange bane, hvis de er klimavenlige.

Indtil deres nye domicil står færdigt, fylder Advansor det meste af kontorfællesskabet Ecopark i Brabrand ved Aarhus.

Virksomheden udsprang i 2006 af et forskningsprojekt fra Teknologisk Institut, der skulle gøre op med brugen af syntetiske kølemidler.

Nedkølingsteknologi gennem tiden Nedkøling startede i sin tid ikke videre teknologisk. I lang tid brugte man nemlig bare et skab med en isblok i. Sidenhen kom CO2 faktisk allerede på banen, men på den tid var det svært at håndtere det høje tryk. I forbindelse med industrialiseringen, fandt man på at bruge kemiske eller syntetiske kølemidler. Det var let at håndtere og i det taget smart, så længe de ikke lækkede – og det gjorde de. Og det gik ud over ozonlaget. Så introducerede man en række nye, kemiske kølemidler, som var knap så skadelige for ozonlaget, men i stedet bidrog meget til den globale opvarmning.

Siden da er medarbejderstaben øget til 200, og de bæredygtige køleanlæg findes i dag i supermarkeder over det meste af verden.

- På et tidspunkt fandt man ud af, at nu måtte man finde en teknologi, hvor man kun brugte naturlige kølemidler, og det er det, som Advansor er bygget på. Vi bruger kun et naturligt kølemiddel, og det er CO2. Det samme, som du putter i din danskvand, siger Kristian Breitenbauch til TV2 ØSTJYLLAND.

Verdensmål nummer 13

De CO2-drevne køleanlæg er ikke de kølediske, vi henter vores varer i. De fungerer som kølerne bag facaden, der holder bøfferne kolde.

- Vi har CO2 i en beholder. Det bliver sendt ind i køledisken i supermarkedet, som bruger det til at køle de fødevarer, der ligger inde i køledisken. Så tager vi CO2en tilbage, kører den igennem kompressoren og ud i vores gaskøler, som køler det ned igen. Når den er kold, kommer den tilbage gennem supermarkedet, siger Kenneth Madsen, der er forretningsudvikler hos Advansor.

Jeg synes, vi i Danmark er forpligtede til at gøre noget, fordi vi har noget teknologi og en mulighed for at gøre noget stort for resten af verden. Kristian Breitenbauch, direktør, Advansor

Advansor har altså valgt helt specifikt at leve op til FNs verdensmål nummer 13, som handler om at bekæmpe klimaforandringer.

- Det skal være bæredygtigt, det vi laver, ellers har det ikke en plads på den lange bane. Derfor skal vi også tænke over, hvordan vi bruger ressourcerne. Nu er vi i gang med at bygge en ny, stor fabrik, er det også noget, vi har tænkt ind fra starten af. Så vi har valgt lavenergibyggeri, siger Kristian Breitenbauch til TV2 ØSTJYLLAND.

Steffen Max Høgh er bæredygtighedsekspert, og han er især glad for, at Advansor med deres køleløsning udfaser freon.

Ved Paris-aftalen i 2015 forpligtede hele verden sig til at holde den globale opvarmning på maksimalt to grader. Af de to grader har man estimeret, at effekten fra kølemidler står for den ene grad.

Derfor er det et naturligt sted at sætte ind, når det gælder klimaet.

- Jeg synes, vi i Danmark er forpligtede til at gøre noget, fordi vi har noget teknologi og en mulighed for at gøre noget stort for resten af verden, siger Kristian Breitenbauch.