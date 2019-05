Østjysk valgdeltagelse slår landsgennemsnittet: Så mange har stemt i din kreds

Den danske valgdeltagelse ved Europa-Parlamentsvalget slår rekord. 66 procent af de stemmeberettigede har sat deres kryds. Det står klart, efter at alle stemmerne er talt op.

I flere kredse i Østjylland, er der dog tale om en noget større valgdeltagelse. Her slår hele otte kredse ud af 12 kredse nemlig landsgennemsnittet. Det viser tal fra it-virksomheden KMD, som står for den officielle optælling.

Læs også Østjyske kandidater venter i spænding på personlige stemmetal

I Østjylland er det Aarhus Sydkredsen, der har den højeste stemmeprocent med 74,49 procent. I hælene på dem kommer Aarhus Østkredsen med 73,83 procent og på tredje pladsen er Skanderborgkredsen med 73,09 procent.

Randers Nordkredsen er med 58,52 procent den kreds, der har den lavest valgdeltagelse i Østjylland. Sammen med Randers Sydkredsen, Horsenskredsen og Djurskredsen trækker de det østjyske gennemsnit ned til 67,90 procent.

Aarhus Sydkredsen har haft den højeste valgdeltagelse, mens Randers Nordkredsen har haft den laveste.

Sms’er trak flere til stemmeurnerne

I Silkeborg Kommune har man forsøgt sig med en række forskellige tiltag for at lokke sofavælgerne til stemmeurnerne.

Fire dage før valget sendte kommunen nemlig 48.000 sms’er ud til stemmeberettigede silkeborgensere, hvor de venligt mindede borgerne om, krydset skulle sættes søndag den 26. maj.

Læs også 48.000 sms’er skal lokke borgere til stemmeboksen

- Når vi sender SMS’er ud, så stemmer de faktisk også mere, end hvad vi kunne forvente, siger Søren Kristensen (S), der er 1. viceborgmester i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:31 VIDEO: I Silkeborg Kommune bliver 40 pct. af borgerne hjemme, når de skal stemme til EU-valget. Derfor sender de sms'er ud som en venlig påmindelse. Luk video

Sms’erne ser rent faktisk ud til at virke. For siden man for første gang forsøgte sig med påmindelserne, er stemmeprocenten til Europaparlamentsvalget steget fra knapt 50 til 60 procent i Silkeborg Kommune.

Nu er stemmerne igen steget fra 60 procent til 69 procent, og det betyder også, at kommunen har slået den landsgennemsnitlige rekord.

Vi er ovenud lykkelige og meget tilfredse med det, fordi det er meget vigtigt, at vi får stemmetallet op – også når det gælder EU. Søren Kristensen (S), 1. viceborgmester, Silkeborg Kommune

- Vi er ovenud lykkelige og meget tilfredse med det, fordi det er meget vigtigt, at vi får stemmetallet op – også når det gælder EU. Og vi er helt overbeviste om, at det har noget med sms’erne at gøre, siger Søren Kristensen.

Til folketingsvalget vil Silkeborg Kommune også sætte særligt ind i kampen om at få flere op af sofaerne.

- Her har vi valgt at se på nogle boligområder, hvor der bor flere, som sjældent stemmer. Her hænger vi opslag op i opgangene, og vi sender også sms’er ud, siger Søren Kristensen.

Nu skal stemmerne fintælles

Selvom optællingen er offentliggjort, slutter det ikke her. De i alt 2.797.761 stemmer skal nemlig fintælles i løbet af mandagen for at sikre, at der ikke er lavet nogen fejl og også for at slå fast, hvilke kandidater der er blevet valgt ind i Europaparlamentet efter søndagens valg i Danmark.

På Aarhus Rådhus begyndte de allerede forberedelserne til fintællingen klokken 05:00. I alt skal 375 medarbejdere fra Aarhus Kommune tælle stemmerne op.

03:19 VIDEO: På Aarhus Rådhus har de været i gang med at fintælle stemmerne siden klokken 07:00 mandag morgen. Luk video

De går blandt andet afstemningsbøgerne fra valgstederne igennem og så tjekker de blanke, ugyldige stemmer efter for at se, om de alligevel er gyldige og skal tages i betragtning ved optællingen. De personlige stemmer bliver også talt op.

Man skal helst kunne stole på det resultat, man fik ind i går. Det tror jeg også, man gør. Lene Hartig Danielsen, chef ved Borgerservice, Aarhus Kommune

- Til sidst laver vi en opgørelse over, hvordan det ser ud i forhold til i går aftes. Der skal ikke være for store afvigelser. Man skal helst kunne stole på det resultat, man fik ind i går. Det tror jeg også, man gør, siger Lene Hartig Danielsen, der er chef ved Borgerservice i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aarhus Kommune forventer at være færdige med fintællingen omkring klokken 19:00 mandag aften.

Læs også Russisk politiker overværer EP-valg: Vil lære af dansk demokrati