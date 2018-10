Østjysk by vækster: Vil nu skabe en helt ny bydel

Flere børn, flere familie og flere jobs.

Silkeborg Kommune vækster. De seneste år har kommunen fået omkring 1.000 nye indbyggere om året. Det kræver mere plads og flere boliger. Derfor har byrådet i Silkeborg Kommune netop vedtaget at bygge en helt ny bydel med plads til 7000 indbyggere.

Væksten i Silkeborg er ganske massiv lige i øjeblikket. Vi oplever rigtig stor interesse for at udvikle vores kommune og by. Steen Vindum (V), borgmester, Silkeborg Kommune

- Væksten i Silkeborg er ganske massiv lige i øjeblikket. Vi oplever rigtig stor interesse for at udvikle vores kommune og by, fortæller borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum (V), til TV2 ØSTJYLLAND.

Eriksborg skal være fremtidens bydel

Den nye bydel kommer til at hedde Eriksborg, og den skal ligge midt imellem Gødvad og Gravballe. Lidt nordøst for Silkeborg.

- Mod nord kan man hurtigt komme på motorvejen, og vi kan faktisk ude i naturen lave nogle ret lækre byggegrunde. Så det er der, hvor vi oplever den store interesse lige nu, forklarer Steen Vindum (V).

Planen for det nye område går helt frem til 2040, og den nye bydel kommer derfor til at tage form over de næste mange år. Allerede nu er det dog besluttet, at den skal både skal have sin egen skole, daginstitution og supermarkeder.

Vil gerne være et attraktivt sted for nye børnefamilier i Silkeborg Kommune

I fremtiden er dog tanken, at den nye bydel skal gro sammen med Gødvad og Grauballe. Noget som indbyggerne i Grauballe byder velkommen.

Anders Riberholt bor i Grauballe, og det glæder ham, at man vil bygge Eriksborg.

- Det ser vi frem til. Vi er meget positive stemt over for det. Vi har haft en drøm om, at vi kunne udvikle os til en større by og vokse mod Silkeborg, fortæller Anders Riberholt Henriksen fra Grauballe til TV2 ØSTJYLLAND.

På den måde håber de nemlig at kunne blive et attraktiv sted for nogle af alle de børnefamilier, der har udset sig Silkeborg, som deres nye hjemstavn.

Fire etaper – snart tages der hul på de første

Den nye udviklingsplan kommer til at foregå over fire etaper. Første etape er omkring Gødvad, mens næste etape bliver lidt længere nordpå mod Grauballe.

De røde områder viser hele det nye område, Eriksborg. Det røde område som er ektra fremhævet er etape 1, som man snart forventer at gå igang med at udbygge.

-Jeg tænker, at hvis alt går vel, så vil der inden for nogle ganske få år være taget hul på både etape et og to, siger Steen Vindum (V).

Derfor vil de første udstykninger også komme til salg inden længe, fortæller han.