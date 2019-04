Østjysk tøjmærke bandlyser skadelig kemi

Når man køber et knitrende nyt stykke tøj, er det fristende bare at klippe mærket af, tage tøjet på og nyde fornemmelsen af nyt stof mod huden.

Men med mindre du har godt styr på, hvem der producerer dit tøj, så er det måske en vane, du skal lægge af dig. Det er nemlig ikke altid bare velduft, der hænger ved din nye garderobe.

Coze Aarhus er virksomheden bag de to bæredygtige brands LauRie og Echte.

Huden er et åbent organ. Det er derfor, man kan bruge plastre mod f.eks. rygetrang eller søsyge, fordi stofferne kan trænge igennem huden. Og det bør få en lille klokke til at ringe hos os, mener medejer og produktionsansvarlig hos Coze Aarhus Lena Trend Hansen.

Når man tager noget tøj på det her store organ, der hedder vores hud, så skal man altså være sikker på, at det ikke skader en. Lena Trend Hansen, Coze Aarhus

-Når man tager tøj på det her store organ, som hedder huden, så skal man altså være sikker på, at det ikke skader en, og jeg mener, at vi - som brandholdere - har en forpligtelse til, i det mindste, at sikre os, at de varer, vi bringer på markedet, som minimum ikke indeholder skadelig kemi. Sådan lyder det fra Lena Trend Hansen, da vi er på besøg hos modevirksomheden Coze Aarhus, som er placeret i Risskov og bagland for de to bæredygtige kvindetøj-brands LauRie og Echte.

Ikke så ligetil at undgå kemi

Det er, forstår man på Lena Trend Hansen, ikke helt ligetil at blive fri for skadelig kemi. Hun er stor modstander af, at pege fingre af andre - brands som privatpersoner - der ikke har taget stilling til problematikken.

For dels er det ikke ganske åbenlyst, hvad der egentlig foregår og dels kræver det oplysning og masser af hårdt arbejde, både at få øje på hvad der er problematisk i branchen og at gøre noget ved.

For Lena Trend Hansen tog det en opringning fra en leverandør af labels, før hun overhovedet fik øjnene op for, at kemikalier i modebranchen var et område, der var muligt at tage livtag med.

Når man først er begyndt at gå ned ad den bæredygtige vej, så kan man ikke gå tilbage - man kan jo ikke blive uvidende igen. Lena trend Hansen, Coze Aarhus

- Der var en labelleverandør, der ringede og spurgte, om jeg havde styr på Reach, som er den europæiske kemikalielovgivning, og det vidste jeg faktisk ikke, hvad var. Så det skulle jeg til at finde ud af. Og så finder man ud af hvor mange kemikalier, der egentlig bruges i tøj - og ja, så tager det ene bare det andet. Og så får man noget viden, som man ikke havde i forvejen og jo mere viden du så får, jo mere finder du ud af alt det du ikke ved.

Fra modenovice til frontløber

Da Lena Trend Hansen og hendes daværende mand i 2005 overtog virksomheden, som indtil fornylig har været kendt under navnet LauRie, havde ingen af dem erfaring med modeindustrien, eller viden om hvor ekstremt kemikalieintensiv tekstilproduktion er, men det har i høj grad ændret sig siden.

Coze Aarhus har valgt at være OEKO-TEX 100 certificeret

I dag er mellem 95-97 pct. af det bomuld, der bliver brugt til tøj under Coze Aarhus' navn bæredygtigt og af de 30 ansatte i Risskov er en ansat dedikeret til kun at tage sig af certificeringer og holde øje med, at tøjet fra de to brands LauRie og ECHTE lever op til de mange standarder, der findes.

Det er nemlig langt fra kun Reach og bæredygtigt bomuld, der er interessant for Coze Aarhus. Ud over at leve op til den europæiske kemikalielovgivning, har virksomheden for eksempel valgt at være Oeko-Tex 100 certificerede.

Oeko-Tex certificeringen stammer fra 1992 og er i dag verdens førende sundheds- og miljømærkning for tekstiler. Certificering betyder, at alt tøj fra Coze Aarhus er testet fri for sundhedsskadelige kemikalier, der kan mistænkes for at være allergi- eller kræftfremkaldende.

Fakta om OEKO-TEX 100 certificering Standard 100 by Oeko-Tex er produktmærket med tilnavnet 'Tiltro Til Tekstiler', der kan sættes på produkter, der lever op til de krav der er fastsat i standarden.

Et produktmærke som sikrer at alle komponenter af et mærket produkt er testet for skadelige stoffer fx en sparkedragt som indeholder stof, sytråd, lynlås, bånd, og isyningsmærker.



En frivillig certificerings- og mærkningsordning med fire produktklasser, der har hver sine krav til indhold af skadelige stoffer.



En standard som er langt mere omfattende end lovgivningen i Danmark og EU (REACH) og derfor et godt redskab til at sikre overholdelse af lovkrav for skadelig kemi i produkter.



Verdens førende mærkning for tekstiler og tekstillignende produkter (også halvfabrikata) der er undersøgt for sundheds- og miljøskadelige stoffer.

Kilde: Oeko-Tex-forening

Med det nyeste brand under Coze Aarhus-paraplyen, nemlig mærket Echte, har aarhusvirksomheden taget bæredygtigheden et stykke videre. Her har de - efter lang tids arbejde - opnået, at blive det kun tredje danske mærke, hvis denim-produkter lever op til det nordiske Svanemærke.

Svanemærket ser på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Så her er det ikke kun vigtigt hvordan det enkelte stof er fremstillet og behandlet, men også hvad den enkelte medarbejder har haft af forhold og rettigheder undervejs.

Coze Aarhus brand Echte er det kun tredje denim-mærke der har opnået Svanemærket

Navigering efter certifikater på modehavet

Lena Trend Hansen oplever, at netop certificeringerne er med til at gøre det lettere for forbrugerne, at navigere i det ellers temmelig uigennemskuelige univers.

Hun sammenligner det med det grønne øko-mærke på madvarer, som efterhånden er blevet hvermandseje og som gør det simpelt, at finde frem til netop de varer man ønsker.

Coze Aarhus stiller krav til deres leverandører om at leve op til visse standarder.

Der er endnu et stykke vej til, at det bliver lige så simpelt, at finde frem til hvilket modetøj, der kan bæres med god samvittighed; for det er en jungle og meget svært gennemskueligt for dig og mig.

Netop derfor bliver vi nødt til at lægge en del af ansvaret over på dem, der er tættere på produktionerne og som kan tage direkte stilling til, hvilke krav de vil stille videre til baglandet, nemlig de enkelte brands.

- Vi kan jo ikke lægge det i hænderne på forbrugerne, at vide alt om hvad der foregår 'behind the scenes' og det gælder ikke kun tøj, det gælder sådan set alle brancher, siger Lena Trend Hansen og fortsætter:

Når vi som forbrugere går ud og køber et produkt bør vi med rette kunne forvente at det er blevet til på fornuftig vis. Lena Trend Hansen, Coze Aarhus

- Når vi som forbrugere går ud og køber et eller andet, så bør vi jo med rette egentlig forvente, at det er et produkt, der er blevet til på fornuftig vis. Hvis man som producent ved, eller kan se, at der er en risiko for, at det ikke er tilfældet, så synes jeg, at man skal gøre noget ved det.

Do The Math

Selvom Lena Trend Hansen ikke mener, at ansvaret for valg af bæredygtige produkter kan lægges helt i hænderne på forbrugerne, så er der dog visse ting, man kan gøre, hvis man vil vende skuden bare en smule.

Nysgerrighed, mener hun for eksempel, er nøglen til den bæredygtige del af modebranchen, både for hende, der som producent bør være nysgerrig overfor hendes leverandører, men også for forbrugerne, som bør være det overfor deres favoritbrands.

- Hvis man ikke undrer sig og ikke spørger, så får man ingen svar, siger Lena Trend Hansen.

Selv om man så måske kan lulle sig ind i forestilingen om, at alt så er godt, så kan et simpelt regnestykke måske trække en tilbage til virkeligheden; sådan som det for eksempel var tilfældet med Lenas egen søn, der på et tidspunkt havde kig på et par "mega-nice" sneakers i læder, størrelse 46 til kr. 200 kr. på internettet.

Det handler om at træffe informerede valg. Det kan godt være at du ender med at købe det billige produkt, men så ved du i det mindste hvad der ligger bag. Lena Trend Hansen, Coze Aarhus

- Så tænkte jeg - hmm. Skulle vi ikke lave et regnestykke, fortæller Lena og fortsætter:

- De var produceret i Fjernøsten, så det betyder, at de skal transporteres fra den anden side af kloden. Så er der told på, og så er der avancer til mennesker i alle de led, som de nu skal igennem. Og når man sådan begynder at regne tilbage, så går det op for en, at det kan nok ikke lade sig gøre til den pris. I hvert fald ikke uden at der er nogen, som har måttet give afkald på noget undervejs. Så hvis vi tænker 'OK det her er godt nok billigt', ja, så er der nok en grund til det og det skal vi bare være opmærksomme på, og om ikke andet, så skulle det gerne vække vores nysgerrighed.

Bær dine værdier

For nylig har Coze Aarhus taget endnu et initiativ til at oplyse forbrugerne, så de bliver i stand til, at tage stilling på oplyst grundlag, når garderoben skal have et supplement.

De har udviklet en podcast, som giver et både interessant og lidt skræmmende indblik i modetøjets tilblivelse - fra bomuld på marken over forarbejdning, farvning og vask.

De fem episoder åbner for en verden, der normalt er skjult for os, men som nok godt kan tåle, at vi tør, at tage hænderne væk fra øjnene og kigge moden, og alt det andet vi er i kontakt med, lidt grundigere efter i sømmene.

Coze Aarhus har produceret en podcast om bæredygtighed i modeindustrien

- Der er kommet utrolig mange buzzwords som transparency, etisk produktion og fairtrade og det kan faktisk være svært, at finde ud af, hvor er det overhovedet at man skal starte. Så for at kommunikere på en anden måde, har vi lavet denne her podcast 'Wear Your Values', som er en lidt alternativ måde, der skal gøre, at forbrugerne føler, at vi taler til dem i øjenhøjde.

Marianne Spanggard er PR- og kommunikationskoordinator hos Coze Aarhus og har selv fået udfordret sine modeværdier.

-Men også gør, at der bliver stillet nogle af de spørgsmål, som mange sidder inde med, fortæller Marianne Spanggaard, som er PR- og kommunikationskoordinator hos Coze Aarhus.

Hun har selv været igennem lidt af en dannelsesrejse, efter at hun har fået indblik i den bæredygtigheds-søgende Risskov-virksomheds arbejdsgange.

Hun har altid gået op i mode og mente egentlig, at hun havde et godt indblik i, hvad der var kvalitet, men kemi-vinklen har ikke tidligere været en del af hendes modeverdensbillede.

- Det mest skræmmende har været at finde ud af, at selvom du køber, hvad du tror er et kvalitetsprodukt - og også betaler for det - jamen så er der altså en risiko for, at du får noget med i købet, som du ikke havde regnet med i form af skadelig kemi.

Det er en lidt skræmmende øjenåbner, som jeg tror at mange vil få, hvis de begynder at sætte sig lidt ind i emnet. Marianne Spanggaard, PR- og kommunikationskoordinator, Coze Aarhus

Marianne Spanggaard oplever til gengæld at den bæredygtige bevidsthed er begyndt at røre på sig blandt forbrugerne, som hun mener, er mere bevidste og oplyste og stiller større krav til de produkter, som de bruger til at brande sig selv.

En stemme til de stemmeløse

Coze Aarhus har valgt at fokusere specifikt på at arbejde med FNs verdensmål nummer 8 og nummer 12.

Under mål nr 12 ligger miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier, hvilket er en stor udfordring tekstilindustrien.

Verdensmål nummer 8 handler om at skabe anstændige arbejdsforhold. Et område som er helt centralt i tekstilproduktionen som, verden over, er kendetegnet ved hårdt, beskidt og ensformigt manuelt arbejde.

Som ordregivere til producenter som ofte ligger i ekstremt lavtlønsområder, tager Coze Aarhus det på sig, at forsøge at gøre en forskel for arbejdere som ikke normalt bliver hørt.

- Der er mange mennesker, som sidder og syr vores tøj, som ikke har en stemme. Den stemme forsøger vi at lytte til gennem et medlemskab af organisationen Amfori BSCI, som arbejder med at forbedre arbejdsforhold og sørge for at opretholde arbejderes rettigheder på fabrikker og farme rundt om i verden, fortæller Lena Trend Hansen.

Det gør en forskel

Medlemskabet indebærer, at de involverede fabrikker og farme, bliver tredjeparts-auditeret, altså får besøg af kontrollanter, som sikrer, at forholdene er i orden, at arbejderne har de rettigheder og vilkår de skal have, at forsikringer er i orden og den slags.

Alle verdens lande har forpligtet sig til at arbejde mod 17 mål for bæredygtig udvikling.

- Det handler jo bare om, at vi gerne vil behandle de mennesker ordentligt, som man trods alt har indflydelse på – og vi har enorm indflydelse som virksomhed, siger Lena Trend Hansen, som oplever, at det faktisk gør en forskel, når Coze Aarhus stiller krav om, at producenter og leverandører skal leve op til den Code of Conduct, som er funderet i FNs verdensmål.

- De synes nok det er lidt højtflyvende, men netop fordi det er noget der siver ned fra FN, gennem regeringer og myndigheder og så til virksomheder, så forplanter det sig og det er en god måde at tale med folk på og at få ting til at ske, siger hun.