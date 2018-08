Østjysk skib sunket ved Holland: -Vi er dybt berørte

Lørdag sank sejlskibet Svartlöga fra Aarhus Træskibshavn i farvandet mellem Holland og det sydlige England. Om bord var 11 besætningsmedlemmer, som alle blev reddet af den hollandske kystvagt.

- Vi har mistet alt. Pas, penge og papirer og alle de andre ejendele, som vi har haft med, fortæller skibber Henrik Grønborg søndag til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var voldsom vind, der betød, at Svartlöga den 25. august 2018 kæntrede og sank ud for Hollands kyst. Arkivfoto. Foto: Svartloga.dk

Selvom besætningsmedlemmerne efter den rystende oplevelse bare gerne vil hjem hurtigst muligt er der derfor først en hel del praktiske omkring papirarbejde, der skal klares.

- Vi er midt i den her proces. Vi har haft nogle fælles samtaler for at bearbejde hændelsen, og vi har kontakt med forsikringsselskab og Udenrigsministeriet lige nu, lyder det fra kaptajnen over en telefonforbindelse til Holland.

- Jeg håber, vi kan følges ad hjem senere i dag, når papirerne er klar.

Sejlskibet Svartlöga fra Aarhus Træskibshavn sank den 25. august ud for Hollands kyst. Foto: Svartloga.dk

Drømmen om eventyr sank

Det skulle have været et årslangt eventyr for skibber Henrik Grønborg. Sejlskibet Svartlöga skulle have været på et 15 måneder langt togt fra Danmark, omkring Caribien, USA, Canada, Grønland, Island og Skotland.

Men skibet nåede kun til Holland. Efter kun 14 dages sejlads blev sejlskibet lørdag blæst omkuld af en kraftig vind 10 kilometer fra den hollandske kyst. Alle 11 ombord blev reddet op i en redningsflåde, mens sejlskibet sank.

- Vi har det efter omstændighederne godt, men vi er selvfølgelig alle sammen dybt berørte, siger skibber Henrik Grønborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Skibet Svartlöga var en gammelt svensk minestryger, som var ombygget til sejlads og skibber Henrik Grønborg havde ifølge Aarhus Stiftstidende forberedt sig på togtet i 12 år.

Planen. Svartlöga skulle sejle i 15 måneder med skiftende besætning i form af gaster.