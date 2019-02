Østjysk sjetteklasse dystede om at være landets klogeste

I hvilken europæisk by ligger Tycho Brahe begravet? Hvad hedder den yngste youtuber, som har modtaget en pris ved Guldtuben? Og hvilket land blev for 11. gang verdensmester i ishockey i 2018?

Læs også 6. klasser dyster i landsdækkende quiz: - Vi fejrer klogskaben

Spørgsmålene er svære i TV 2-regionernes konkurrence Smart Parat Svar, og i finalen, der fandt sted onsdag.

- Det har været en fantastisk oplevelse, som vi nok alle sammen vil huske. Det har været sjovt og spændende og nervepirrende, så det er noget, vi alle sammen synes var sjovt, siger Michelle Aidam, der sammen med sit hold fra Hvinningdalskolen i Silkeborg klarede sig helt til finalen.

Vi har fået meget støtte fra vores parallelklasser, så de har virkelig hjulpet os og kommet med råd. Jeg er glad for, at de også viser interesse i, hvad vi laver, så vi er fælles om det. Michelle Aidam, 6. klasse, Hvinningdalskolen i Silkeborg

Efter at have slidt og slæbt måtte de dog se sig slået på finaledagen, hvor otte sjetteklasser på Magasinet i Odense skulle have afgjort konkurrencen.

Alligevel er tilfredsheden stor på Team De Vise Mænd fra Hvinningdalskolen.

- Vi synes, det gik godt. Vi fik svaret på så mange spørgsmål som muligt, og vi nåede helt til finalen. Det er jo ret godt, så vi er stolte, siger Michelle Aidam til TV2 ØSTJYLLAND.

Som noget nyt i år blev Smart Parat Svar-finalen livestreamet på YouTube. Videoen kan ses nedenfor:

Vennerne støtter gennem YouTube

Gennem YouTube kunne de klasser, der ikke gik hele vejen i konkurrencen, fortsat at være en del af finalen og spille en rolle. Og i kommentar sporet under videoen har Michelle Aidan hentet meget opbakning.

- Vi har fået meget støtte fra vores parallelklasser, så de har virkelig hjulpet os og kommet med råd. Jeg er glad for, at de også viser interesse i, hvad vi laver, så vi er fælles om det, siger hun.

00:29 VIDEO: Sådan så Team De Vise Mænd ud, da de havde vundet regionsfinalen i Smart Parat Svar. Luk video

Ifølge Team De Vise Mænd er de blevet klogere og tættere med hinanden gennem Smart Parat Svar. Men både viden og venskaber blev overgået af noget, de ifølge dem selv nød endnu mere.

- Saltstængerne. Man følte sig som en superstjerne, når man lige fik nogle saltstænger ved bordet. Og så smagte de jo godt, siger Michelle Aidam.

Læs også Kattegatcentrets babysæl er taget sydpå: Skal bo i fransk zoo

Vinderen blev Skivehus Skole fra Skive. Svarene på spørgsmålene i toppen af artiklen er i øvrigt Prag, Naja Münster og Sverige.

Vennerne derhjemme kunne følge med og skrive opbakkende kommentarer på YouTube.