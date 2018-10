Østjysk savværk er leverandør af royalt træ: Vi er pavestolte

- Vi er pavestolte af, at vi får lov til at levere tømmer til Nyborg Slot. Det er en enestående chance, man ikke får særlig tit, fortæller Jette Hvid, der er projektkoordinator hos Grønagergård Savværk nær Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lige nu bliver der høvlet træ i lange baner på savværket, hvor hun arbejder. Det østjyske savværk er nemlig blevet udvalgt til at stå for leveringen og udskæringen af det træ, som skal holde Nyborg Slots nye fløj oprejst.

Et slot som gennem tiden har haft stor betydning for Danmarkshistorien. Slottet har været mødested for flere danske konger, og det var også stedet, hvor Danmarks første grundlov blev underskrevet i 1849. I dag fungerer slottet som et museum, hvor dets historie bliver formidlet.

Udvalgt for sine særlige egenskaber som savværk

Savværket er specialiserede i at producere træ i alle de dimensioner, som folk efterspørger, fortæller Jette Hvid fra Grønagergård Savværk. Og det er også en af grundene til, at dem var dem, som vandt udbuddet, fortæller Mads Falbe-Hansen, projektchef hos Slots- og Kulturstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan ser Nyborg Slot ud lige nu, imens renoveringen er i gang. Foto: Thomas Rahbek

- Vi fik fire tilbud, da vi lavede udbuddet, men vi valgte Grønagergård ud fra en kombination af pris, kvalitet og den proces, hvor tømmeret fremmestiles på, fortæller han.

Desuden fortæller han, at træet er exceptionelt stort, hvilket også trak op. Det mener Savværket også har styrket dem i udbuddet.

- Det er ualmindeligt, at man producerer så stort tømmer. Vores bjælker er op til 13 meter lange, 66 centimeter høje og 30 brede, fortæller Jette Hvid.

Prestige frem for penge

Slotte, konger og dronninger forbindes ofte med rigdom, og derfor kunne man også forestille sig, at savværket nu bliver forgyldt. Det er dog ikke tilfældet.

- Vi leverer det stort set til indkøbspris. Vi får kun én bjælke ud af hver træstamme, og vi leverer træet til Nyborg Slot til næsten samme pris, som vi køber træet hjem for, siger Jette Hvid.

Men det er heller ikke det, som er drivkræften for savværket.

- Det handler ikke om at tjene penge. Det er fantastisk sjovt at deltage i så stort et projekt. Der kan gå 150-200 år mellem, at man laver så stort et projekt, så vi er bare meget beærede over at være udvalgt, siger hun, og fortsætter:

- Det er måske en once-in-a-lifetime-oplevelse.

Det varer dog lidt endnu, før man kan opleve de nye bjælker på Nyborg Slot. Savværket er nemlig fortsat i gang med at fælde træerne, og bagefter skal bjælkerne tørre i halvandet år, før der kan bygges med dem.

- Officielt hedder det, at den nye fløj skal åbne i slutningen af 2020, men det kniber lidt, fortæller Mads Falbe-Hansen. Han fortæller dog, at de regner med senest at åbne i 2021.

Se med nedenfor, da vi i marts sendte live på vores Facebook-side fra første del af fældningen.