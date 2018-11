Østjysk roklub får kæmpe donation af Nordea-fonden

- Det er helt vildt. Så stor en donation har vi ikke fået før. Vi var ved at falde ned af stolen, da vi fik det at vide, lyder det fra Eske Christiansen, der er formand for Aarhus Studenter Roklub, til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi var ved at falde ned af stolen, da vi fik det at vide. Eske Christiansen, formand, Aarhus Studenter Roklub

Og det var der god grund til. De studerens roklub i Aarhus har nemlig fået en donation fra Nordea-fonden på intet mindre en 300.000 kroner.

Pengene får de til udvikling af roklubbens aktiviteter på Aarhus Bugten. Og allerede nu er det besluttet, at de skal bruges på fire nye både.

En kæmpe gave af stor betydning

Roklubben har kun 220 medlemmer, og derfor betyder donationen rigtig meget for klubben.

- Det svarer til, at vi skulle spare op fra medlemmernes penge i 3-4-5 år. Bare for at kunne købe én båd. Når vi så lige pludselig kan købe fire både på en gang, så er det en rigtig stor gave til os, siger Eske Christiansen.

Bådene, som klubben skal have, er såkaldte Coastalbåde, der bedre kan sejle i bølgerne i Aarhus Bugten.

- Vi vil kunne ro i noget vejr, som vi ikke ville kun ro i før på grund af sikkerheden. Så det vil løfte os og give os nogle flere ro-dage ude på vandet. Både i Aarhus Bugten, men også andre steder i Danmark, siger Eske Christensen.

Flere dage på vandet

Og flere dage på vandet er eftertragtet. Donationen vækker derfor også stor begejstring hos klubbens medlemmer.

- Jeg tænkte, at det var fedt. Det er en kæmpe mulighed for at få roet noget mere, lyder det fra Janni Lind, der sejler for roklubben, til TV2 ØSTJYLLAND.

Janni Lind og Emma Karlsson er begge medlemmer af roklubben og meget glade for donationen.

Klubben regner med, at bådene er købt og klar til brug, når den nye sæson starter op til marts. I alt uddeler Nordea-fonden knap 55 millioner kroner til 15 Kystprojekter spredt ud over hele landet