Østjysk museum nomineret til stor international pris

Den Gamle By i Aarhus er meget børnevenlig, og sidste år var museet det mest besøgte i Danmark af børn under 18 år.

Blandt andet derfor er det østjyske museum nu nomineret til prisen ’Children in Museums Award 2019’, der gives til et museum, som gør en særlig indsats for at gøre deres attraktion interessant for børn.

- Det er en stor pris, fordi der kigges på museer i hele verden. Derfor er vi enormt stolte over at være nominerede. Det er skulderklap, at der er nogen udefra, som arbejder med børneoplevelser, der har set os, siger Martin Brandt Djupdræt, der er overinspektør hos Den Gamle By.

Det er super, super flot, at det kan lade sig gøre. Pia Lange Christensen, direktør i Visit Aarhus.

Sidste år var det et museum i Singapore, der vandt prisen. I år er der nominerede fra Canada, Italien, Mexico, Holland, Polen og Senegal.

Positivt for Aarhus

Den fine nominering er også en anerkendelse af, at Aarhus er en by, der er god til at engagere børn i de kulturelle oplevelser.

Det fortæller Pia Lange Christensen, der er direktør i Visit Aarhus.

- Det er super, super flot, at det kan lade sig gøre. Aarhus er allerede på det internationale landkort, og det her bekræfter, at Aarhus har noget særligt at byde på for børn og unge, siger hun og fortsætter.

Det er muligt at komme tilbage i tiden, når du besøger Den Gamle By. Foto: Bent K. Rasmussen

- At Den Gamle By er nomineret viser, at den er værd at rejse efter. Det skal vi huske at værdsætte som borgere.

Vinderen af prisen: ’ Children in Museums Award 2019’ offentliggøres afsløres på en konference i Frankfurt til oktober.