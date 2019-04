Østjysk kommune tilbyder dementkursus: - Det giver optimisme

Hvordan er det at leve med en, der har demens? Hvad kan demensramte have brug for, og hvornår er det vigtigt at være ekstra opmærksom?

Det er nogle af de spørgsmål, som familier, der har demens tæt inde på livet, kan få svaret på under et firedages kursus, som Aarhus Kommune arrangerer på Saxild Strand ved Odder.

Her kan de demensramte og deres ægtefæller deltage i alt fra foredrag til dans og quiz med andre demensramte familier, så de kan skabe netværk og sammen blive klogere på sygdommen.

En af dem, der har gjort brug af tilbuddet, er Niels Sønder, der fik konstateret demens sidste sommer.

Han har fået rigtig meget ud af opholdet på Saxild Strand.

- Det giver mig en tryghed omkring, at det kan lade sig gøre at have et liv. Det er godt at se, at det hele ikke behøver gå i stå, siger han.

Pårørende er også glade for tiltag

I første omgang er demenskurset lavet som et forsøgsprojekt for folk, der har demens i et tidligt stadie. Men selvom projektet er nyt, så er det meget gavnligt.

Det fortæller Anne Grethe Sønder, der er gift med Niels Sønder.

- Vi har lært, at det er vigtigt at være åben om sygdommen og fortælle om sygdommen. Og så er det vigtigt at blive ved med at lave nogle ting, som også blev lavet, før sygdommen ramte, siger hun.

Og det er netop vigtigt at forsøge at opretholde det liv, der var før sygdommen. Det siger Jette Skive (DF), der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune.

- Vi har gjort det for, at folk kan leve længst muligt i deres eget hjem med det liv, som de har haft, før de fik sygdommen, forklarer hun.

VIDEO Her kan du høre Jette Skive (DF), der er rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune, fortælle mere om, hvorfor kommunen har startet det nye projekt.

Første runde er en succes

Det er første gang, at Aarhus Kommune har inviteret de 20 kursister til Saxild Strand, men allerede nu kan de konstatere, at opholdet har været en succes.

Det siger Linn Wittendorff, der er projektleder for demensopholdene.

- De har været gennem en helt fantastisk udvikling. De kendte overhovedet ikke hinanden, før de kom. Nu danser de, griner og snakker hele tiden. Så fællesskabet er virkelig blevet fantastisk på få dage, og der bliver taget mange af de samtaler, som ellers kan være svære at tage, siger hun.

VIDEO Der er god grund til smil hos projektlederen Linn Wittendorff. Her kan du høre hende forælle om, hvilke erfaringer Aarhus Kommune har gjort sig på det første kursus.

Den konklusion er demensramte Niels Sønder helt enig i.

- Jeg tager bestemt optimistisk herfra. Og det tror jeg også gælder for min kone, siger han.