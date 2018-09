Østjysk kok nomineret til talentpris: - Jeg er meget beæret

Cecilie Hundevad Andersen har de seneste år slidt og slæbt på kokkeuddannelsen på Aarhus Tech og har netop afsluttet sin uddannelse.

Efter at have modtaget en guldmedalje sammen med sit uddannelsesbevis har der ikke været mangel på skulderklap. Alligevel har den 23-årige kok netop modtaget endnu et bevis på sit talent, nemlig en nominering til Oluf Brønnum Fondens Talentpris på 50.000 kroner.

Vi er sikre på, at det skaber interesse for en branche, der konstant efterspørger fagligt uddannet arbejdskraft. Anders Brønnum-Schou, Administrerende direktør, Oluf Brønnum

- Jeg fik et opkald af en lærer fra skolen, som har talt med min køkkenchef. Så fortæller de mig, at jeg er indstillet til den her pris, fordi jeg har været en god kollega, en dygtig elev og vist høj interesse for faget, siger Cecilie Hundevad Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Prisen uddeles af køkkenvirksomheden Oluf Brønnum til en nyudlært kok med et ekstraordinært talent med det formål at skabe opmærksomhed omkring erhvervsfagene og især kokkefaget.

- Jeg synes, det er vigtigt, fordi der er færre og færre, der går den vej. Antallet er faldende, og det er rigtig synd. Vi revolutionerer jo ikke branchen med den pris, men vi er sikre på, at det skaber interesse for en branche, der konstant efterspørger fagligt uddannet arbejdskraft, siger Anders Brønnum-Schou, der er administrerende direktør hos Oluf Brønnum & co.

Et spændende fag

Skolerne nominerer selv elever til prisen ud fra nogle kriterier, der er bestemt af køkkenleverandøren. Det er vigtigt, at eleven er blandt de bedste på sin årgang, er en god ambassadør og så selvfølgelig at man elsker sit fag. Og Cecilie Hundevad Andersen passer på beskrivelsen.

Kokken fra Aarhus er kun lige udlært, og udover en guldmedalje i den forbindelse kan hun prale med at være nomineret til en kæmpe talentpris.

- Det, der er så spændende ved faget, er, at der aldrig er en dag, der er ens. Man skal kunne arbejde sammen med alle og lave gode resultater og få god mad ud på tallerkenerne og i sidste ende få nogle glade gæster, siger den nu tidligere elev til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom den 23-årige kok, der er udlært fra Restaurant Fru Larsen, har opnået meget på kort tid, er hun ikke færdig med at jagte sine mål.

- Jeg har en indre drøm om at stille op til Årets Kok om et par år. Jeg har fundet ud af, at det her med konkurrence er meget spændende, og jeg lærer utrolig meget om mig selv, siger Cecilie Hundevad Andersen.

Prisen bliver uddelt til vinderen på Aarhus Tech den 21. september.